“Tutta un’altra musica” nelle scuole d’infanzia del IV Municipio

La musica è l’arte di ideare e produrre, mediante l’uso di strumenti musicali o della voce, successioni strutturate di suoni semplici o complessi, che possono variare per altezza, per intensità e per timbro, organizzati secondo le dimensioni di melodia, armonia e ritmo. Ma la musica può avere anche una funzione educativa soprattutto quando i bambini sono piccoli e recepiscono più facilmente gli insegnamenti.

Il progetto del IV Municipio “Tutta un’altra musica” porta quest’arte nelle scuole d’infanzia del suo territorio. Lo scopo è quello di arricchire, conoscere e sperimentare il senso di fiducia in sé stessi e la motivazione, la conoscenza del proprio corpo e della propria voce, l’ascolto interno ed esterno, il dialogo sonoro del gruppo, l’espressione e la condivisione delle proprie emozioni. Ci sarà almeno una lezione aperta ai genitori dei bambini che potranno valutare la validità di questa iniziativa. Un “fare musica” organizzato e rassicurante: strutture sonore semplici, concretamente accessibili, gratificanti e creative in un contesto relazionale protetto.

«È partito da qualche settimana nelle scuole di infanzia del Municipio Roma IV il progetto “Tutta un’altra musica” – scrive la Vice Presidente del Municipio IV Annarita Leobruni – che ho voluto fortemente come proseguo della formazione stem per i bambini 3-6 anni.

Quest’anno i bambini di 5 anni, si approcceranno al linguaggio universale che è la musica, fatta di ritmi, tempi, suoni, ma anche parole e racconti, ascolto. Un percorso di 6 incontri, che introietta melodia, movimento e ritmo in ogni bambino partecipante.

A fine percorso poi, ci saranno delle lezioni aperte con i genitori, che potranno condividere con i bambini il valore di questa proposta.

Victor Hugo diceva che “ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime” e noi vogliamo che i bambini delle scuole di infanzia comunali del IV Municipio, siano liberi e “competenti” nel potersi esprimere in libertà, anche senza le parole. W la musica!»



