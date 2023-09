Tva, Bonessio (EV): l’infrastruttura tranviaria fa parte del futuro della mobilità sostenibile

Voglio esprime il pieno sostegno e apprezzamento all’assessore alla mobilità Eugenio Patanè che oggi in Commissione Trasparenza ha annunciato, fugando ogni dubbio, che il tram Termini-Vaticano-Aurelio (Tva) si farà.

Non mancheranno momenti di confronto e ascolto con la cittadinanza, associazioni e comitati di cittadini, come da modus operandi di questa Amministrazione.

Ma non è in alcun modo in discussione la realizzazione di un’opera che è strategica per la mobilità ecosostenibile della nostra città e che si avvarrà di tecnologie di ultima generazione.

L’infrastruttura tranviaria non è il male come qualcuno in questi mesi ha voluto far credere ma fa parte del futuro della mobilità sostenibile pubblica.

Si tratta di un tassello fondamentale nell’ambito del piano della ‘cura del ferro’ che ha il grande pregio di limitare le emissioni nocive inquinanti, salvaguardare la salute dei cittadini e contrastare i cambiamenti climatici.

Inoltre, questo mezzo di trasporto pubblico green è inclusivo perché prevede l’accesso facilitato anche per i passeggeri a mobilità ridotta ed è in grado di trasportare un numero maggiore di persone con costi minori.

Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista Ferdinando Bonessio