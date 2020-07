“Ubriachi fino alle tre”: il nuovo singolo di Luvespone feat.Tarsia

Arriva in radio e negli store “Ubriachi fino alle tre (feat. Tarsia)” il nuovo brano di LUVESPONE, prodotto da Maqueta Records, distribuito da Artist First, che i due artisti, hanno scritto e composto insieme a Fabio Greco, Simone Polizzi, Orofino e Fernando Alba che ha curato anche la direzione artistica.

Lontano da ogni riferimento alla dimensione alcolica, “Ubriachi fino alle tre” nasce da una serie di riflessioni relative al modo in cui dovrebbe essere vissuta la vita: inebriandosi di ciò in cui si crede, superando i propri limiti, tenendo lontani i pregiudizi.

Gli avvenimenti della vita vengono paragonati ai suoni che quotidianamente i due artisti ricercano per loro carriera musicale

Il nuovo singolo di LUVESPONE arriva dopo “Time Taking Over” (Maqueta Records/Artist First), il brano con cui ha inaugurato la sua carriera da solista e che ha suscitato un notevole interesse per aver riportato le sonorità reggae in radio.

Tarsia, cantautrice lucana, ha da poco pubblicato il brano “Passi” (Maqueta Records/Artist First): il suo progetto musicale, attualmente in lavorazione, è un crossover tra diversi generi, caratterizzato da sonorità folk, soul, R’n’B.