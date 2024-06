Ubriaco molesta ragazze su un autobus a Roma: arrestato

Un episodio di molestie e violenza è avvenuto nella notte su un autobus di linea a Roma. Un uomo ubriaco ha infastidito alcune ragazze a bordo del bus 75, costringendo l’autista a fermare la corsa.

L’episodio è accaduto poco prima della mezzanotte di mercoledì 26 giugno in via Cavour, nel centro della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe molestato verbalmente e fisicamente alcune ragazze presenti sul mezzo.

L’autista, testimone della scena, ha cercato di intervenire per calmare il molestatore, ma tra i due è scoppiata una colluttazione.

Allertati dai presenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo, che nel frattempo si era allontanato di corsa.

L’uomo, un cittadino italiano, è stato arrestato e denunciato per aggressione e interruzione di pubblico servizio.

Le ragazze molestate sono state soccorse e accompagnate in ospedale per accertamenti medici, anche se non avrebbero riportato gravi ferite.

