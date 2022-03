Ucraina, apre sala operativa task force per supporto e accoglienza profughi

È in funzione l’hub della task force romana per l’emergenza Ucraina, costituita in questi giorni dal sindaco Gualtieri.

La sede, che raccoglie in un unico spazio il lavoro – al momento – di circa 30 associazioni, risponderà al numero verde 800.93.88.73 e all’indirizzo e-mail emergenza.ucraina@comune.roma.it.

Diversi i problemi affrontati, dall’ospitalità e dall’accoglienza diffusa alla mediazione linguistica.

“Stiamo approntando l’apertura dell’hub dedicato all’emergenza Ucraina con un numero verde e un indirizzo e-mail dedicato; e con un’équipe di operatori sociali – spiega l’assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari – che affiancheranno i tanti volontari che si stanno proponendo di aiutare”.

L’hub servirà da raccordo sia per le richieste di aiuto che per le tante e diverse offerte di collaborazione.

“I posti del circuito di accoglienza – prosegue Funari – verranno ampliati, prediligendo spazi adatti ai nuclei familiari attraverso diverse modalità: la disponibilità degli alberghi (in arrivo le prime adesioni, n.d.r.); l’aumento dell’offerta con 200 posti aggiuntivi del Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) e la disponibilità di alloggi che stiamo già ricevendo dai singoli cittadini.

È il momento di stringersi attorno a tutta la comunità ucraina di Roma e aiutarla”, conclude l’assessora.