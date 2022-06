Ucraina, centro estivo a Villa Fassini per mamme e bambini rifugiati a Roma

Presentato in Campidoglio il progetto Summer camp di villa Fassini: duemila mamme e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina, rifugiati nella Capitale, parteciperanno a un centro estivo a loro dedicato, promosso dal gruppo Atlantia con più istituzioni pubbliche e tenuto da una serie di associazioni del terzo settore, con il supporto della Protezione Civile.

Il centro apre lunedì 13 giugno 2022 e va avanti fino a venerdì 2 settembre, a Villa Fassini in zona Tiburtina-Casal Bruciato. Si prevede che ogni giorno saranno circa 160 le persone che potranno beneficiare dei servizi del centro.

Operano nel progetto Ong e associazioni come Sport senza Frontiere onlus, Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Save the Children. Tra le istituzioni in campo: Roma Capitale, il Ministero degli Affari Esteri, la Protezione Civile e l’Ambasciata Ucraina in Italia.