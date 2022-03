Ucraina: viaggio nel Donbass

Si svolgerà Sabato 26 marzo 2022 alle ore 17.00 presso la sede della sezione ANPI Trullo-Magliana “Franco Bartolini” in Via del Trullo 239, la presentazione dei libri “Donbass. La guerra fantasma nel cuore d’Europa” di Sara Reginella, Exorma Edizioni 2021 e di “In Donbass non si passa. La resistenza antifascista alle porte dell’Europa” di Alberto Fazolo e Nemo, Red Star Press 2018.

Attraverso i racconti degli autori viaggeremo nelle terre martoriate del Donbass tra aeroporti distrutti, villaggi devastati, campi profughi e miliziani atipici. Un conflitto in corso dal 2014 che ha provocato migliaia di vittime e che ha visto l’Ucraina spezzarsi in due, da quando le popolazioni del Donbass si sono opposte al violento cambio di governo avvenuto a Kiev con il colpo di forza di “Maidan”.

Un approfondimento sulla situazione che ha innescato i recenti e tragici sviluppi del contesto ucraino, pensato per fornire un punto di vista utile a capire la regione e conoscere le storie che animano le province separatiste dell’Est ucraina.

Saranno presenti i due autori Sara Reginella e Alberto Fazolo

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid

Sara Reginella lavora come psicologa a indirizzo clinico e giuridico e come psicoterapeuta. È regista e autrice di reportage di guerra. I suoi lavori integrano l’interesse per le dinamiche psicologiche con l’attenzione per l’attualità e uno sguardo che mai dimentica le frange socialmente più vulnerabili. Nel 2015 avvia la sua carriera di documentarista in territori di guerra e nel 2016 si diploma in Regia e sceneggiatura presso l’Accademia nazionale del cinema di Bologna.

Tra i suoi lavori: Le stagioni del Donbass con lo scrittore Nicolai Lilin, il reporter Eliseo Bertolasi e il vignettista Vauro. Il suo ultimo documentario, Start Up a War. Psicologia di un conflitto, ha conquistato selezioni ufficiali e premi nei festival internazionali.

Alberto Fazolo: Economista, esperto di Terzo Settore e giornalista. Militante internazionalista ha trascorso due anni in Donbass svolgendo attività politica e umanitaria. Ha partecipato alle campagne nazionali e internazionali in sostegno ai popoli oppressi.