Esplode un distributore di GPL a Villa De Sanctis: forte boato e colonna di fumo nero

Roma si è svegliata di soprassalto questa mattina, venerdì 4 luglio, con un’esplosione che ha fatto tremare i vetri e i cuori. Erano da poco passate le 8 quando un forte boato ha squarciato il silenzio del quartiere Villa de Sanctis, seguito da una colonna di fumo nero che si è alzata minacciosa verso il cielo, visibile da decine di chilometri di distanza.

L’origine dell’incidente è un distributore di carburante in via dei Gordiani, dove, secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, una pompa si sarebbe staccata da una cisterna in fase di rifornimento, innescando l’inferno.

In un attimo, il piazzale si è trasformato in un rogo furioso. Fiamme, urla, e il terrore dipinto sui volti di chi, fino a un momento prima, stava semplicemente andando al lavoro o accompagnando i figli a scuola.

“Sembrava un terremoto. Le finestre hanno tremato, siamo corsi fuori in pigiama”, racconta una residente, ancora visibilmente scossa. “Dal balcone ho visto un fungo di fumo salire come nei film. Non capivamo cosa fosse successo”, aggiunge un altro testimone.

Feriti gravi e panico in strada

Il bilancio, ancora provvisorio, è pesante: almeno tre persone sono state gravemente ustionate, e si contano diversi altri feriti.

Articolo in aggiornamento…..

