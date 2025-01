Ultimato il collaudo dell’impianto sportivo di via Como

L’impianto sportivo di via Como è stato collaudato venerdì 3 gennaio e l’area è stata ufficialmente consegnata al Municipio Roma II che, contestualmente, l’ha affidata al nuovo gestore.

A darne notizia la presidente Francesca del Bello: “Questo era l’ultimo atto fondamentale per chiudere l’iter di questa vicenda così complessa”.

“La M45, società che si è aggiudicata il progetto di finanza, – ha spiegato Del Bello – completerà le opere, il pallone pressostatico di copertura della piscina e i campi da padel oltre all’allestimento del parco giochi e della club house. In primavera il centro sportivo aprirà al pubblico.

Durante questi 60 giorni saranno anche aperte le iscrizioni per la scuola tennis, la scuola nuoto e le varie attività del centro sportivo.

A dimostrazione che, dopo tanta attesa, siamo davvero vicini alla possibilità di fruire di questo ritrovato spazio pubblico che ospiterà anche progetti sociali e tornerà ad essere un punto di riferimento dello sport e della socialità nel quartiere”, ha concluso la presidente.

