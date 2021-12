Ultimo saluto alla regista Lina Wertmüller in Campidoglio

E’ stata allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente della regista Lina Wertmüller, scomparsa all’età di 93 anni nella Capitale.

“Con Lina Wertmüller se ne va una leggenda del cinema italiano, una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all’Oscar per la miglior regia – scrive in tweet il Sindaco Roberto Gualtieri – Roma le darà l’ultimo saluto allestendo la camera ardente in Campidoglio”.

Dalle 10 alle 20 sarà possibile rendere l’ultimo omaggio alla Wertmüller. L’ingresso, dalla scalinata del Vignola, è consentito alle persone munite di Certificazione verde Covid-19 e nel rispetto della vigente normativa sulle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus.

I funerali dell’artista si svolgono sabato 11 dicembre alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti.