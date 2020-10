Ultimo tratto Nomentana, in dirittura d’arrivo i lavori

“Sono in dirittura d’arrivo i lavori per il rifacimento dell’ultimo tratto della Nomentana di competenza della Città metropolitana: un motivo di orgoglio per un’arteria in passato così vulnerabile ma oggi più che mai sicura e strategica non solo per Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo, ma per tutto il quadrante. Tra i tanti impegni che avevo assunto qualora fossi stata eletta come consigliere metropolitano questo lo sentivo convintamente tra i più importanti. Il 6 ottobre i lavori sono partiti puntuali, sono proseguiti poi a tempo di record con il tratto dal km 12 al km 14,5oo; ho chiesto a gran voce di terminare l’intera opera entro la fine di ottobre, anche utilizzando le ore notturne per non appesantire il traffico e recuperare i giorni di pioggia: la Città metropolitana, pur con le mille difficoltà che si è trovata ad affrontare in questi anni, aggravati dall’emergenza sanitaria in corso, ha risposto con piena efficienza tramite un’opera assidua del dipartimento viabilità – tecnici e amministrativi – cui va il mio vivo ringraziamento a titolo personale e a nome del territorio. Ma il mio impegno non si esaurisce qui: a giorni mi adopererò in consiglio per far stanziare ulteriori fondi per completare le cunette ai lati della carreggiata tra Mentana e Fonte Nuova e tra Fonte Nuova e Parco Azzurro. Dopo decenni, la storica consolare che tanto ci è necessaria finalmente recupera la funzionalità e la sicurezza che merita: con l’impegno e l’attenzione anche opere reputate interminabili possono essere concluse a regola d’arte e in tempi certi.”

Lo afferma in un comunicato stampa Micol Grasselli, consigliera metropolitana di Roma