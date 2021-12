Umberti: “ A Colli Aniene torna la raccolta rifiuti porta a porta”

Quando si fanno scelte completamente sbagliate che vanno contro ogni logica c’è poi qualcuno che deve tornare indietro assumendosi costi della comunità che potevano essere risparmiati. È il caso della raccolta rifiuti porta a porta nel quartiere di Colli Aniene che dopo ben 14 anni dal suo utilizzo era stata trasformata in raccolta stradale con pretestuose giustificazioni. Ora, non solo viene ripristinata nel nostro quartiere ma sarà estesa in altri territori riportando i servizi verso una maggiore tutela dell’ambiente. Del resto la maggior parte dei residenti ha visto con i propri occhi che cosa significasse la raccolta stradale: strade più sporche, presenza di cumuli di rifiuti accanto ai bidoni, il pendolarismo di chi deve disfarsi di rifiuti “particolari”, il rovistaggio, etc.

“Nella mattinata di ieri 14 dicembre 2021 si è tenuta la prima cabina di regia con AMA sulla pulizia ed il decoro del IV Municipio. Un incontro che nei fatti apre con concretezza alla strategia voluta dal sindaco Gualtieri sul decentramento dei servizi”. Lo fa sapere in una nota il IV Municipio. Durante l`incontro, alla presenza del minisindaco Massimiliano Umberti, dell`assessora all`Ambiente Federica Desideri e il direttore di AMA Maurizio Pucci, sono state affrontate tutte le criticità del territorio.

Umberti ha constatato “la regolarizzazione da parte di AMA della raccolta porta a porta nei quartieri di Case Rosse e Casal Monastero, un servizio che nei mesi scorsi aveva creato notevoli disagi per gli utenti. L`AMA si è impegnata su molteplici fronti per il decoro del territorio del IV Municipio: nel 2022 sarà ripristinato il porta a porta a Colli Aniene ed esteso ad altri quartieri del Municipio; saranno ristabiliti gli `spazzini di quartiere` e, nelle prossime settimane, si avvierà un piano straordinario di sostituzione dei cassonetti; verrà infine riprogrammata la pulizia delle strade con i mezzi meccanici. Il 20 dicembre verrà effettuata una pulizia straordinaria su Via Tiburtina (da Via di Portonaccio fino alla Stazione metro di Santa Maria del Soccorso), che coinvolgerà AMA, Simu e Ufficio Giardini”.

“Da oggi si apre una nuova fase per la pulizia e il decoro del IV Municipio”, commenta Umberti accogliendo con “grande soddisfazione” gli impegni presi da AMA, dal sindaco Gualtieri e dall`assessora capitolino Sabrina Alfonsi.