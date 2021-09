Mia madre mi ripeteva sempre: Aldo quanto una persona vola in Cielo richiamata da Dio, in realtà il resta fra noi fin quando sulla terra ci sarà qualcuno che si ricorderà di lui.

Così sicuramente sarà per Massimo Di Florio, scomparso prematuramente all’età di 64 anni il 19 settembre 2020 a causa di una grave malattia. In suffragio dell’amico Massimo, degna e cara persona, ieri sera 20 settembre alle ore 18.00, alla presenza di tantissime persone è stata celebrata una Messa, presso la Parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros in via Casilina 641, per ricordarlo ad un anno dalla scomparsa.

Ciò è avvenuto grazie all’interessamento di Adalberto Sabatella presidente dell’Atletica Villa De Santis, importante Gruppo Sportivo del V Municipio di Roma Capitale nel quale Massimo Di Florio è stato iscritto nella sua lunga carriera sportiva come socio, partecipando a numerose gare podistiche con lo stimato logo della Società.

Alla Messa oltre ai tanti amici atleti del suo Gruppo sportivo ha partecipato anche la signora Emilia Stivali consorte di Massimo con diversi famigliari.

I partecipanti, dopo la Messa, si sono intrattenuti nel piazzale antistante la Chiesa, a rievocare le gesta sportive di Massimo. Si è parlato anche dei risultati ottenuti dagli atleti che il 19 settembre 2021 hanno partecipato alla Maratona di Roma. Alberto Panettieri uno delle quattro guide dei non vedenti che hanno corso la staffetta nella Maratona, ha elogiato il comportamento di questi atleti con disabilità e ha informato i presenti del buon piazzamento della squadre in classifica.

Ma si è parlato anche dell’iniziativa dei soci dell’Atletica Villa De Santis di aver piantato nell’omonimo parco un albero in memoria di Massimo Di Florio. Un ricordo indelebile.