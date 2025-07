Un attico, un direttore di banca e 130mila euro per tacere. Così due professionisti fuggivano al fisco

Una truffa architettata con precisione, alimentata da una rete di complicità insospettabili e che ha lasciato dietro di sé un buco milionario nelle casse dello Stato. È quanto emerso dall’operazione condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinata dalla Procura di Velletri, che ha portato al sequestro di beni per oltre 9,5 milioni di euro.

Al centro dello scandalo, un avvocato romano, una consulente legale e altre 14 persone a loro vicine, tra cui parenti, professionisti e persino un direttore di banca.

Il meccanismo messo in piedi era tanto ingegnoso quanto fraudolento: 4,5 milioni di euro di ricavi occultati, oltre 8 milioni di imposte mai versate e un volume di false fatture nel settore delle consulenze vicino ai 9 milioni di euro.

Denaro che, secondo le indagini, veniva trasferito su conti esteri oppure reinvestito nel mattone di lusso, come nel caso dell’appartamento sequestrato nel cuore di Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi.

Ma a colpire è anche il contesto: i due professionisti, per non lasciare tracce, si avvalevano di una rete di “prestanome” disposti a tutto – familiari, colleghi avvocati e commercialisti – che incassavano sui propri conti correnti e poi prelevavano in contanti.

Nel quadro dell’indagine spunta anche il nome di un direttore di filiale bancaria, che avrebbe chiuso più di un occhio sulle movimentazioni sospette. Per la sua “discrezione”, ha ricevuto un compenso di 130.000 euro, mascherato dietro un finto contratto di compravendita immobiliare.

