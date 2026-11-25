Trecento nuovi alberi e arbusti della macchia mediterranea per rigenerare il patrimonio botanico del Parco Giovanni Agnelli, in viale dell’Oceano Atlantico, affiancando alla forestazione urbana un calendario di attività sportive ed educative aperte al quartiere.

È il cuore del patto di collaborazione quinquennale — rinnovabile alla scadenza — sottoscritto dall’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, dal direttore sportivo della Luiss Ssd, Paolo Del Bene, e dal direttore generale della Fondazione Sylva Ets, Giulio Senni.

Il piano dà attuazione al programma «Team Up For The Planet», sviluppato dalla Luiss insieme ai Carabinieri Forestali del Cufaa che metteranno a disposizione gratuitamente circa 300 esemplari tra leccio, carrubo, cipresso, corbezzolo, ginestra spinosa, roverella, quercia spinosa, quercia virgiliana, olmo campestre, pino d’Aleppo, lentisco e filirea.

La Fondazione Sylva seguirà le operazioni di piantumazione, irrigazione e cura, mentre l’intesa si coordinerà con il patto già operativo con il Comitato Verde Ferratella Odv sul fronte del decoro, migliorando la qualità ambientale anche a beneficio dei frequentatori dell’ospedale Sant’Eugenio situato proprio di fronte all’area verde.

Alfonsi: «Ventidue patti attivi per i beni comuni»; Del Bene e Senni: «Sinergia tra sport, istituzioni e privati»

L’accordo segna un ulteriore tassello nella strategia capitolina di gestione condivisa degli spazi pubblici: «Sono già 22 i patti di collaborazione che abbiamo attivato con le realtà associative e comitati attivi sui territori per la gestione di parchi, strade e aree verdi, uno strumento che continueremo a promuovere come applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per diffondere la cultura e le pratiche della cura dei beni comuni», sottolinea l’assessora Alfonsi, evidenziando il contributo scientifico della Fondazione Sylva e la collaborazione consolidata con il Cufaa nell’ambito di «Un albero per il futuro».

Dal canto suo Paolo Del Bene ricorda come il percorso di «Team Up for the Planet», avviato oltre un anno fa con il sostegno dei partner dell’Associazione Sportiva Luiss, dimostri «l’impegno dello sport, capace di generare un impatto positivo e di coinvolgere numerose realtà in un progetto condiviso», mentre Giulio Senni della Fondazione Sylva saluta la nascita di un nuovo bosco urbano con «zone d’ombra, aree di socialità e opportunità per svolgere attività sportiva» frutto di un efficace partenariato pubblico-privato.

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