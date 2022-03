Un caleidoscopio a Villa De Sanctis: La Casa delle Farfalle

La primavera a Villa De Sanctis si è colorata di tutti i colori dell’arcobaleno: ci aspettavamo come tutti gli anni il variopinto Tulipark (v. articoli), quando, con grande meraviglia, proprio alle spalle del parco dei tulipani, la “Casa delle Farfalle” ha ricostruito una porzione di foresta “tropicale”, in pieno V municipio.

Alla biglietteria ci accoglie Sacha, che ci informa della presenza di una scolaresca dentro il padiglione: entriamo e, in un microsecondo, ci ritroviamo in una mini-foresta di piante lussureggianti, dove le farfalle possono liberamente volare, mangiare, riprodursi.

Le farfalle possono essere fotografate, ma non con il flash.

La scolaresca (silenziosissima!) sta seguendo le spiegazioni di Eleonora Alescio sulle crisalidi (in bella mostra in una bacheca): “…le farfalle sono le regine della trasformazione…la più bella metamorfosi che avvenga in natura…sono ottimi indicatori ecologici dell’ambiente…assistere allo sfarfallamento (l’apertura del bozzolo) è uno spettacolo unico, le farfalle fanno una capriola per mettersi perpendicolari al terreno e prendere il volo dopo circa un’ora”. Eleonora Alescio, biologa-ecologista, appassionata da sempre di entomologia, ideatrice della “Casa”, ha portato nel nostro municipio una ventata di caleidoscopica allegria.

La Casa delle Farfalle è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19; entomologi e biologi saranno a disposizione per ogni curiosità dei visitatori; ampio parcheggio e spazio verde attrezzato per scolaresche e famiglie; nel fine settimana è possibile mangiare e ascoltare musica. Prezzo del biglietto 8 euro, scontato 5.

Info: 3207812651, 3807851349, www.lacasadellefarfalleonline.it, info@lacasadellefarfalleonline.it

Anna Onori, Henos Palmisano