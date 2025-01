Un Concerto in ricordo Tommaso Santilli

“Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”. È un pensiero del poeta Ugo Foscolo e vale anche per Tommaso Santilli, che il 19 gennaio 2015 ha perso la vita in ospedale dopo il tragico incidente del 15 dicembre 2014, provocato da un pirata della strada che dopo averlo investito si diede alla fuga.

Da 10 anni i genitori Rita Andreozzi e Sandro Santilli con la figlia Sara, con tante varie iniziative a Roma e a Falvaterra, paese di origine dei nonni di Tommaso, tengono sempre vivo il suo ricordo.

Il ricordo di Tommaso sta anche nel cuore di altre centinaia di persone. La dimostrazione è stata la numerosa presenza di parenti e amici che hanno aderito all’invito della sua famiglia a partecipare ad una “ Serata Musicale per ricordare Tommaso a 10 anni dalla scomparsa”. L’evento si è svolto nel pomeriggio di sabato 11 gennaio 2025 presso la Parrocchia di San Barnaba di Roma.

Un bellissimo spettacolo, grazie a Carlo Cavazzani alla tastiera e voce, Alberto Cavazzani alla chitarra e voce, all’attore doppiatore del reading Rodolfo Baldini e Andrea tecnico audio.

Nelle tre ore di spettacolo sono state eseguite canzoni di Francesco Guccini, Francesco Di Gregori e Fabrizio De Andrè, e declamate alcune poesie. Con il loro vasto repertorio hanno dimostrato che la musica, il canto e la poesia sono la più potente forma di comunicazione raggiunta dall’umanità, portando gioia e serenità agli ascoltatori.

Carlo Cavazzani ha motivato al pubblico presente la scelta di una canzone particolare da dedicare a Tommaso, quella di “Don Chisciotte” di Francesco Guccini, perché si addice a Tommaso, un esempio di passione e di integrità morale, pronto a dare tutto e a mettersi in gioco per i valori in cui credeva sopra ogni cosa. Come Don Chisciotte, al punto di sembrare un visionario, ha espresso in vita la sua sete di giustizia e amore e ciò lo rende un personaggio straordinario e vero.

L’evento è iniziato con le parole commosse pronunciate da Rita: «Ringrazio di cuore tutti per la vostra partecipazione, ancora un’occasione per ricordare il nostro amatissimo Tommaso momenti commoventi, che noi interpretiamo come forma di affetto, e che ci aiutano ad andare avanti». Poi Rita ha spiegato l’idea del concerto organizzato per tenere viva la memoria del caro Tommaso.

«Tempo fa – ha proseguito Rita – abbiamo avuto occasione di partecipare ad un concerto dei fratelli Cavazzani, ed io e Sandro abbiamo pensato subito che le loro canzoni erano adatte a ricordare Tommaso, così li abbiamo coinvolti, ed hanno accettato con piacere il nostro invito».

Sandro Santilli, già consigliere del V Municipio, dopo aver ringraziato tutti per la presenza, ha ringraziato tutte le persone che hanno collaborato a realizzare l’evento; Padre Carlo, la famiglia Papi, e Padre Elio Parroco di San Barnaba, per l’opportunità offerta di svolgere l’evento nella Sala di ricreazione della Parrocchia. Infine Sandro ha annunciato che a fine concerto era pronto un buffet per tutti e ha invitato, chi volesse, a fare un’offerta per beneficienza, il cui ricavato è destinato a Save the Children per l’adozione di un bambino a distanza, alla casa famiglia Ludovico Pavoni ed alla Chiesa di San Barnaba.

Sara, la sorella di Tommaso, ha pronunciato poche parole ma efficaci, e ha ringraziato i genitori per aver avuto la forza ogni anno di organizzare eventi importanti per ricordare Tommaso: «Mi sono ritrovata ad essere più presente per mamma e papà, consolandoli, ascoltandoli, consigliandoli e dimostrandogli più affetto».

