Un ex allievo salva la vita all’insegnante: la commovente storia di Alessandro e della professoressa

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un lieto fine grazie all’intervento provvidenziale di un ex allievo. A Roma, nella zona dell’Eur, una professoressa in preda a un forte sconforto si era barricata in casa e minacciava di farla finita.

L’allarme è stato lanciato da alcuni familiari preoccupati, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute due volanti del distretto Esposizione.

Uno degli agenti, sentendo la voce della donna provenire dall’interno dell’appartamento, ha avuto un’intuizione: “Professoressa, sono Alessandro (nome di fantasia ndr). Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni”.

Queste semplici parole hanno avuto un effetto inaspettato. La professoressa, riconoscendo la voce del suo ex studente, ha iniziato a parlare con lui attraverso la porta.

Alessandro, con grande sensibilità e tatto, ha rievocato aneddoti e ricordi dei tempi trascorsi a scuola, creando un clima di fiducia e di empatia che ha permesso di abbassare la tensione.

Nel frattempo, i vigili del fuoco, allertati dai poliziotti, sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una finestra. Una volta aperta la porta, Alessandro si è precipitato dalla professoressa, che ha stretto in un forte abbraccio. Lacrime di sollievo e gratitudine hanno colmato i loro volti, ponendo fine a un pomeriggio davvero difficile.

