Un Flash Mob Virtuale alle Istituzioni

Oltre quattordicimila persone hanno scelto la Cervelletta come “luogo del cuore del FAI”. Lo hanno fatto per inviare un messaggio alle istituzioni: “Fate qualcosa per impedire il crollo della Torre Medievale e per mettere in sicurezza il casale”.

Il percorso istituzionale per arrivare ad aprire il cantiere sembrava ben avviato ma il lockdown per la pandemia ha di fatto rallentato tutto. Per fare in modo che il problema non finisca nel dimenticatoio e per dimostrare quanto i cittadini di questo territorio tengano al “Colosseo di Roma Est”, è in partenza il PRIMO FLASH MOB VIRTUALE promosso dal Coordinamento Uniti per la Cervelletta e dall’Università Popolare Michele Testa e sostenuto dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene, dall’Associazione l’Anfiteatro, dall’Associazione Italiana Casa Ufficio Soci, dall’Associazione Piccoli Giganti onlus…e chiunque altro voglia unirsi a noi.

È un piccolo impegno che non costa nulla e richiede solo qualche minuto del tuo tempo per preparare un breve ripresa filmata di 15/20 secondi o di inviare una fotografia con le quali si vuole far pervenire un messaggio alle istituzioni che faccia comprendere quanto ci sia caro quel monumento. Noi proponiamo il testo che segue ma siete liberi di personalizzarlo a vostro piacimento: “Io nome e cognome chiedo al Comune di Roma la messa in sicurezza e la tutela del Casale storico della Cervelletta”.

Poche parole per esprimere quanto amore hanno i cittadini di questo territorio per i beni storici e naturalistici della comunità.

-------------------------------------

Il filmato o la fotografia dovranno essere caricati nei gruppi Facebook di quartiere e nelle pagine che aderiscono a questa iniziativa accompagnandoli dallo stesso commento indicato in precedenza comprensivo degli hashtag: “Io (Tizio Caio) chiedo al Comune di Roma la messa in sicurezza e la tutela del Casale storico della Cervelletta. #salviamolacervelletta #latorrecade #virginiaraggi #nicolazingaretti #stamparomana #laculturadevevivere #collianiene.org #dariofranceschini #EleonoraGuadagnoM5S #laurafioriniroma #municipiov #municipioIV #cervelletta #casaledellacervelletta #unitiperlacervelletta ”

Se ci hai già sostenuto nel passato, ti chiediamo ancora sostegno e solidarietà per questa battaglia di civiltà. Se vuoi aiutarci per la prima volta sei il benvenuto perché questa è una iniziativa culturale e quindi accogliamo tutti a braccia aperte.

Antonio Barcella