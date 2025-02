Un Golpe mancato (in una notte di Dicembre)

“Trieste, forse, più di altre città, è letteratura, è la sua cultura”

(Claudio Magris, scrittore, saggista, germanista e critico letterario)

******

“Trieste è la città che dà ai suoi figli un’anima in tormento e per questo è amata.” (Scipio Slataper, 1888-1915, scrittore italiano irredentista)

******

“Dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei” (Alessandro Manzoni, “Fermo e Lucia”, 1827)

******

Si può fare Memoria degli anni ’70 del ‘900, in molti modi, anche scrivendo un thriller, meglio una spy story. Si può fare Memoria degli anni ’70 del ‘900, anche ambientando il racconto in una città (di confine) che nulla ha a che vedere con i fatti al centro della storia raccontata. Si può fare Memoria, degli anni ’70 del ‘900, anche ambientando il proprio racconto in una città come Trieste, “bella ma triste”, incerta sulla propria identità, dove la non appartenenza o il doppio gioco sono dei problemi che possono rivelarsi così insidiosi da condurti fino alla morte.

Così – ambientando il suo Racconto a Trieste, la Trieste degli anni ’70 del ‘900 – fa Memoria di un fatto importante della Storia del nostro Paese Pietro Spirito, giornalista e scrittore casertano ma triestino d’adozione, che ha lavorato per Il Piccolo, il Quotidiano della città giuliana, nel suo “È Notte sul Confine”, un Romanzo a metà tra il noir e la spy story, pubblicato a Febbraio di quest’anno dalla casa Editrice Guanda, il libro di cui oggi consiglio la lettura.

Dunque, fine degli anni ’70 del ‘900, gli anni con alle spalle la strage di Piazza Fontana a Milano, del 12 Dicembre 1969, gli anni delle trame nere e di un Dicembre successivo al primo, quello del Golpe Borghese, fallito per una telefonata dell’ultimo minuto, arrivata nella notte tra l’8 ed il 9 Dicembre; Il golpe poi definito. da una Sentenza di un Tribunale della Repubblica: “da operetta”, ma che “da operetta” non lo era affatto, visti i personaggi che vi erano implicati e il fatto che i partecipanti riuscirono ad entrare – per connivenze interne a quel Ministero – dentro il Viminale. E ne uscirono portandosi via – a mo’ di souvenir – qualche arma da fuoco, prelevata dall’Armeria interna; furto che poi fu nascosto sostituendo le armi rubate con altre identiche sulle quali venne riportato lo stesso numero di matricola di quelle “scomparse”.

*****

Tra gli organizzatori e i tanti partecipanti di e a quel Golpe, ne cito uno che ritroverete nel Romanzo di Spirito, Junio Valerio Borghese (1906-1974), ex Comandante della Decima MAS, banda di tagliagole, torturatori e assassini nazifascisti e poi fondatore e Capo del Fronte Nazionale, altra Organizzazione nazifascista e poi fuggito (e morto) nella Spagna, allora ancora franchista, per non dover rispondere del suo ultimo tentato crimine (visto che anche per quelli compiuti al tempo della Repubblica Sociale Italiana, seppure giudicato e condannato da un Tribunale dopo la guerra, era stato “salvato” dalla giusta punizione dagli americani che – una volta processato per collaborazionismo, ma scarcerato in base all’Amnistia Togliatti – lo avevano prelevato per farne un “esperto” anticomunista al loro servizio.

La storia che Spirito racconta potrebbe essere, di fatto, realmente accaduta se non sapessimo come sono andate effettivamente le cose in quella notte di Dicembre del 1970, la notte della Madonna. Ma la storia che Spirito ci regala va comunque conosciuta, non solo dagli amanti di questo genere letterario, ma da tutti noi, poiché suscita suggestioni utili alla riflessione su quel Golpe fallito, solo per una telefonata, e sui suoi contorni politici; suggestioni che meglio vanno definite come necessarie per approfondire quel fatto e immergersi nella sua vera genesi e negli sviluppi successivi.

******

A questo punto infilo qualche riga di trama del Racconto. Il protagonista della storia si chiama Ettore Salassi, fa il giornalista a Trieste (ovviamente per il Quotidiano cittadino) e tanto è preciso nei suoi pezzi giornalistici, quanto è svagato, disordinato e strambo nella vita quotidiana. A Salassi, ad esempio, piace rubare dei libri che potrebbe tranquillamente permettersi di pagare e piace insidiare le donne d’altri, avendo spesso, per entrambi queste sue passioni proibite, qualche problema.

Ma nella sua vita c’è dell’altro. Anche se il nostro tenta di dimenticare una parte della storia sua e della sua famiglia, storia pesante come un macigno. Lui ha alle spalle una militanza nella Decima Mas di Junio Valerio Borghese (anche se al tempo della RSI aveva solo 16 anni) e il padre, Professore universitario, era stato, al tempo, un fascista convinto. Quella storia, nera familiare, ma soprattutto la sua parte, qualcuno nei Servizi, leggi il SID, (già allora “deviato” e che a Trieste temeva un Golpe) la ricorda (o la scopre) e la usa per convincere Salassi a diventare un informatore (una richiesta che non è possibile rifiutare, perché formulata in modo da avvicinarsi molto al ricatto).

Un passaggio questo della storia costruita da Spirito di cui ben conosciamo forma, sostanza e genesi, essendo stata realtà vera per altri giornalisti, implicati (stavolta per scelta e convinzione politica) nelle trame nere, a cui ho accennato sopra: un nome per tutti, quello di Guido Giannettini, giornalista parlamentare del Quotidiano romano Il Tempo e per il SID l’”Agente Z”.

Ma torniamo alla trama del Racconto di Spirito. Dunque, Salassi entra nel SID e il suo contatto, un Colonello (che era stato studente universitario di suo padre) gli chiede di indagare sull’omicidio di un militare, Settimo Santo, Caporale dei Lancieri di Saluzzo, della Caserma di Poggioreale del Carso. Un militare che, a sua volta, era un informatore dei Servizi, infiltrato tra i soldati di estrema sinistra e di estrema destra e il cui cadavere è stato trovato in mare.

Con la scusa dell’inchiesta giornalistica Salassi poteva muoversi per contattare le persone giuste, che frequentavano il furiere ucciso, e fare le domande più opportune, senza destare sospetti. Ma lavorando da informatore Salassi si troverà al centro di uno scontro tra la parte più estrema dei militari italiani, sostenuta dagli irredentisti croati, e l’esercito di Tito. Tra l’altro, a rendere più complicata la situazione, a Trieste vivono migliaia di slavi che, durante la Repubblica di Salò, furono rinchiusi con tutte la loro famiglie nei Campi di Concentramento fascisti, proprio come Maia, la donna slava (peraltro bellissima) di cui Ettore Salassi è innamorato.

*******

E qui arrivati nel racconto, la trama si infittisce e non ne scriverò oltre. Basti sapere che le pagine scorrono veloci descrivendo un’atmosfera che a Trieste parla ancora delle tensioni dell’epoca (al tempo la città era ancora divisa in “Zona A” e “Zona B”. La prima presidiata dalle truppe alleate, la seconda da quelle iugoslave, persa dall’Italia con il Trattato di Parigi del 1947 [e non solo quella zona del territorio nazionale] e diventata definitivamente iugoslava nel 1975, con il Trattato di Osimo), caratterizzate dagli estremismi nazionalisti che ci fanno conoscere alcuni protagonisti della Seconda guerra mondiale, ma anche della Prima, guerre di cui quel confine porta ancora i segni; personaggi affatto raccomandabili e al tempo tutti ancora attivi.

(Sul punto si veda l’Addendum collocato alla fine di questa Nota).

Tra questi proprio il Comandante della Decima MAS – che anche su quel confine, negli anni 1943-1945, ha lasciato, con i suoi accoliti in divisa, segni violenti e sanguinosi del proprio passaggio in armi – impegnato ad organizzare il suo golpe antidemocratico che nel Romanzo non riguarda la città di Italo Svevo (al Secolo Aron Hector Schmitz) e di James Joice (“La mia anima è a Trieste”, scriverà l’Autore di “Gente di Dublino”) ma ne potrebbe esserne stata tranquillamente l’epicentro ed è comunque sullo sfondo dell’omicidio su cui indaga Salassi.

******

Dunque una spy story a mezzo tra finzione e realtà. un Romanzo che non è solo un’indagine poliziesca, ma un viaggio nelle ombre della guerra fredda, tra spionaggio, servizi segreti e complotti politici. Una storia, quella inventata da Pietro Spirito, che poggia su di una ricostruzione storica minuziosa. Una storia tutta da leggere, anche se non amate il genere, perché “È notte sul confine” non è solo un Romanzo di genere, ma è anche un pezzo della nostra Memoria e, se è vero che parla del passato, ci illumina non poco sul presente.

*****

Addendum

Il Trattato di Osimo, una ferita ancora aperta dal 1975

10-11-2022

Era il novembre 1975 quando su Trieste e sull’adiacente confine con l’allora Jugoslavia cadde improvvisamente il Trattato di Osimo. Sono trascorsi 47 anni dal 10 novembre 1975, allorché, firmando il Trattato di Osimo in maniera frettolosa e riservata, l’Italia pose fine alla questione bilaterale ancora aperta con la Jugoslavia (comunista, ma con rapporti privilegiati con le potenze occidentali nell’ambito della Guerra fredda) riguardo la definizione del confine nell’area di quelle che furono le Zone A e B del mai costituito Territorio Libero di Trieste.

La Repubblica italiana rinunciava alle rivendicazioni nei confronti della ex Zona B, su cui era ancora formalmente sovrana, essendo in vigore dal Memorandum di Londra del 1954 la semplice amministrazione civile jugoslava. Come compensazione, si sarebbe dovuta realizzare una Zona Franca Industriale ZFI sull’altipiano carsico sopra Trieste. Ma la protesta dei triestini contro un progetto dal così pesante impatto ambientale e dalle dubbie ricadute economiche per il tessuto produttivo cittadino si saldò con le manifestazioni degli esuli che, dopo decenni di promesse, vedevano invece ufficializzare la cessione dell’ultimo lembo d’Istria ancora in sospeso tra Roma e Belgrado.

Tramontata la ZFI, definito il confine marittimo italo-jugoslavo in maniera tale da non penalizzare il porto sloveno di Capodistria, che così consolidava il suo ruolo di concorrente di Trieste, restava l’indennizzo che il regime jugoslavo si impegnò con successivi accordi a versare con riferimento ai beni abbandonati dagli esuli, nazionalizzati e confiscati dalla dittatura titoista. L’implosione della Jugoslavia (sopravvissuta poco più di un decennio alla morte del Maresciallo Josip Broz Tito, suo dispotico padre e padrone) interruppe il flusso dei pagamenti pattuiti.

Slovenia e Croazia in quanto Stati successori ereditarono quest’onere per competenza territoriale e procedettero in maniera unilaterale a versare un risarcimento stabilito da Lubiana ovvero a procrastinare sine die quanto dovuto da parte croata. La Farnesina non prese posizione al riguardo, pur intrattenendo cordiali rapporti e collaborando in svariati ambiti con le diplomazie delle vicine repubbliche.

La stipula del Trattato di Osimo fu effettuata da parte italiana da un funzionario del Ministero dell’Industria di fiducia di Aldo Moro, bypassando il lavoro che stava conducendo il Ministero degli Esteri. Nella ricorrenza di tale stipula, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia auspica che il nuovo ministro degli Affari Esteri riprenda in mano la situazione ed avvii, nell’ambito della comune appartenenza all’Unione Europea, una trattativa trilaterale in cui ridefinire con nuovi parametri di riferimento il risarcimento dovuto e concordare le modalità di riscossione.

Renzo Codarin, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

(Fonte: https://www.giornalediplomatico.it/il-trattato-di-osimo-una-ferita-ancora-aperta-dal-1975.htm)

