La restituzione alla collettività di un bene confiscato alle mafie diventa leva di inclusione sociale e cittadinanza attiva. Nel pomeriggio di martedì 17 novembre, verso le 18, in via della Magliana 254, l’associazione «Ylenia e Gli Amici Speciali» ha inaugurato «Magliana 2.0» alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi. Nei locali riqualificati trovano spazio il punto vendita dei Mastri Biscottai e un campus gastronomico dedicato all’avviamento al lavoro di giovani con disabilità.

Un presidio culturale per la comunità e la targa dedicata ai sostenitori

Il nuovo polo di quartiere ospiterà inoltre laboratori, un servizio di doposcuola e appuntamenti di cineforum accessibili a tutta la popolazione. All’ingresso accoglie i visitatori il messaggio «Non preoccuparti dei passi che fai, ma delle impronte che lasci», accompagnato dall’elenco delle realtà che hanno sostenuto la nascita del progetto, tra cui figura K-Change.

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