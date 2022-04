Un mestiere non si impara in 18 mesi

Il 2 Aprile 2022 il nostro giornale ha pubblicato l’articolo “A Bottega, le botteghe storiche aprono alle nuove generazioni. Giovani e Antichi Mestieri a Roma dal 4 aprile

Io ho chiesto un parere alla nostra Patrizia Artemisio che sulle Botteghe storiche sta conducendo da tempo un’indagine intervistando personaggi rilevanti titolari e gestori di Botteghe storiche ed ecco cosa mi ha risposto.

“Sul tema ho parlato con Claudio Franchi, l’orafo interv istato (https://abitarearoma.it/a-spasso-per-roma-franchi-argentieri-orafo-papa/) che diceva, sul ritorno degli allievi in bottega, servisse un miracolo. Lui mi ha risposto più o meno così: questi corsi non sono una novità, le famiglie dei ragazzi pagano per farli stare 18 mesi in bottega ad imparare e poi se li ritrovano disoccupati. Nessuno li assumerà e tenteranno allora di aprire una propria bottega, in meno di altri 18 mesi chiuderà. Non si impara in 18 mesi un mestiere che da sempre si è appreso in anni di pratica.

Claudio e Roberto Franchi così come il loro padre sono entrati in bottega a 15 anni (cominciarono nei pomeriggi dopo la scuola quando avevano pochi compiti) e non sono mai usciti dalla bottega… il padre apprese il mestiere andando a bottega dagli orafi Vitali a 14 anni e ha iniziato a ‘lavorare’ da grande. Non si tratta di un corso che le famiglie pagano, a bottega l’allievo andava gratuitamente ad imparare il mestiere e naturalmente il ragazzo praticante non veniva pagato in quanto appunto era lì per imparare. Il problema oggi, sono secondo Claudio Franchi, le leggi che non permettono agli artigiani di tenere in bottega un praticante. Con mille cavilli burocratici deve apparire come dipendente ma un ragazzo che va lì ad apprendere non lo è.. e l’apprendimento non avviene in un orario prestabilito e in un tempo ristretto. Il ragazzo deve essere libero di frequentare la bottega del maestro per tutto il tempo che vuole. Così fu per il Cellini e così dovrebbe essere ancora oggi…”

Che fare allora? Questo è il problema sul quale ci dovrebbe essere più attenzione e sul quale servirebbero risposte più efficaci, ad esempio, di certe esperienze di scuola.lavoro.