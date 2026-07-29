Un milione di euro per la provincia di Roma: 115 Comuni finanziati dal bando dell’Area Metropolitana

Trasformare la ricchezza delle singole identità locali in un motore unico di sviluppo economico, culturale e sociale per tutta la provincia.

È questo l’obiettivo con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato l’assegnazione dell’avviso pubblico destinato ai Comuni del territorio metropolitano: sono ben 115 gli Enti locali che hanno ottenuto l’accesso alle risorse finanziarie messi a bando dall’istituzione di Palazzo Valentini.

Sul piatto c’è un budget complessivo di un milione di euro, una dote economica pensata per sostenere la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti integrati rivolti alla promozione del tessuto economico, al potenziamento della coesione sociale e alla tutela del patrimonio ambientale.

La strategia del “turismo diffuso” per valorizzare le eccellenze

L’operazione punta a scardinare il modello d’attrattività concentrato esclusivamente all’interno del perimetro urbano della Capitale, facendo leva sulle specificità storiche, enogastronomiche e paesaggistiche dei paesi dell’hinterland.

L’idea guida della Città Metropolitana è quella di incentivare una rete di turismo diffuso, in grado di generare indotto ed economie di scala anche nei centri più piccoli.

Le direttrici principali del finanziamento:

Sviluppo economico e culturale: Sostegno a sagre, festival, rievocazioni storiche e rassegne che promuovono le tipicità locali;

Coesione e inclusione sociale: Iniziative ideate per rafforzare i legami comunitari e garantire partecipazione attiva nei territori;

Sostenibilità e ambiente: Progetti orientati alla valorizzazione delle riserve naturali, dei parchi e della sostenibilità ecologica.

Le parole del Sindaco Gualtieri e il lavoro della squadra

I dettagli della misura e il bilancio della partecipazione sono stati evidenziati dai vertici dell’amministrazione metropolitana.

«Attraverso questa iniziativa investiamo nella promozione di proposte culturali e sociali, riconoscendo ai Comuni il ruolo centrale che svolgono nel rafforzare il senso di comunità, valorizzando le identità, le tradizioni e le eccellenze locali. Ogni progetto rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, dove cultura, tradizione, solidarietà e innovazione si intrecciano per rafforzare il senso di comunità e rendere i territori sempre più attrattivi.» Roberto Gualtieri, Sindaco Metropolitano di Roma Capitale

Un risultato reso possibile dall’impegno della struttura tecnica di Palazzo Valentini e dall’impulso politico dei consiglieri delegati: il vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna (con deleghe al PNRR, Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali) e Tiziana Biolghini (Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura), che hanno coordinato l’architettura dell’avviso pubblico per garantire una distribuzione capillare delle risorse a favore delle comunità locali.

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