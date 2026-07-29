Categorie: Politica
Municipi:

Un milione di euro per la provincia di Roma: 115 Comuni finanziati dal bando dell’Area Metropolitana

Il Sindaco Gualtieri: "Investiamo sul senso di comunità e sul turismo diffuso". Coinvolti i delegati Pierluigi Sanna e Tiziana Biolghini

Redazione - 29 Luglio 2026

Trasformare la ricchezza delle singole identità locali in un motore unico di sviluppo economico, culturale e sociale per tutta la provincia.

È questo l’obiettivo con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato l’assegnazione dell’avviso pubblico destinato ai Comuni del territorio metropolitano: sono ben 115 gli Enti locali che hanno ottenuto l’accesso alle risorse finanziarie messi a bando dall’istituzione di Palazzo Valentini.

Sul piatto c’è un budget complessivo di un milione di euro, una dote economica pensata per sostenere la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti integrati rivolti alla promozione del tessuto economico, al potenziamento della coesione sociale e alla tutela del patrimonio ambientale.

La strategia del “turismo diffuso” per valorizzare le eccellenze

L’operazione punta a scardinare il modello d’attrattività concentrato esclusivamente all’interno del perimetro urbano della Capitale, facendo leva sulle specificità storiche, enogastronomiche e paesaggistiche dei paesi dell’hinterland.

L’idea guida della Città Metropolitana è quella di incentivare una rete di turismo diffuso, in grado di generare indotto ed economie di scala anche nei centri più piccoli.

Le direttrici principali del finanziamento:

Sviluppo economico e culturale: Sostegno a sagre, festival, rievocazioni storiche e rassegne che promuovono le tipicità locali;

Coesione e inclusione sociale: Iniziative ideate per rafforzare i legami comunitari e garantire partecipazione attiva nei territori;

Sostenibilità e ambiente: Progetti orientati alla valorizzazione delle riserve naturali, dei parchi e della sostenibilità ecologica.

Immagine di repertorio

Le parole del Sindaco Gualtieri e il lavoro della squadra

I dettagli della misura e il bilancio della partecipazione sono stati evidenziati dai vertici dell’amministrazione metropolitana.

«Attraverso questa iniziativa investiamo nella promozione di proposte culturali e sociali, riconoscendo ai Comuni il ruolo centrale che svolgono nel rafforzare il senso di comunità, valorizzando le identità, le tradizioni e le eccellenze locali. Ogni progetto rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, dove cultura, tradizione, solidarietà e innovazione si intrecciano per rafforzare il senso di comunità e rendere i territori sempre più attrattivi.» Roberto Gualtieri, Sindaco Metropolitano di Roma Capitale

Un risultato reso possibile dall’impegno della struttura tecnica di Palazzo Valentini e dall’impulso politico dei consiglieri delegati: il vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna (con deleghe al PNRR, Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali) e Tiziana Biolghini (Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura), che hanno coordinato l’architettura dell’avviso pubblico per garantire una distribuzione capillare delle risorse a favore delle comunità locali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati