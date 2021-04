Un murales dedicato allo scrittore Giuseppe Bordi

Il plesso Santi dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro, regala emozioni a tutti i partecipanti all’evento realizzato sabato 24 aprile per l’inaugurazione del Murales dedicato allo scrittore Giuseppe Bordi, realizzato dal gruppo Art Revolution, dell’Associazione “I nostri figli al centro della sQuola”.

Una meravigliosa squadra di 15 artiste capitanate da Ilaria Montisci e coordinate da Stefano Casula, Presidente del Consiglio d’Istituto.

Vogliamo ringraziare anche Anna Ancidoni che lavora sempre dietro le quinte facendo da collante tra scuola, genitori e Associazione.

Di seguito le testimonianze dei protagonisti dell’evento.

Stefano Casula: “il nostro Istituto è aperto ai genitori e alla partecipazione, grazie alla fiducia reciproca. Un bel segnale di unità e di solidarietà tra plessi, che sprigiona energie incredibili come quella del gruppo Art Revolution”.

Cristina Faiazza (portavoce del gruppo): “il gruppo Art Revolution è in ascolto e in cerca dei vostri suggerimenti, bambini. Vi aspettiamo numerosi insieme alle vostre maestre. Un sogno: vedervi indossare questa maglietta per un progetto grandissimo.”

Giuseppe Bordi:”realizzare un murales in tuo onore equivale a regalarti uno spicchio d’immortalità. È questo il dono che la meravigliosa squadra di Art Revolution mi ha fatto. Ha preso per mano i personaggi, le frasi, i luoghi della mia fantasia e li ha consegnati alla vista di tutti gli studenti che nei prossimi anni passeranno per la scuola Tullio De Mauro di Roma. L’inaugurazione si è trasformata in un frullato di emozioni belle, alimentato da bambini felici di avere l’autografo sui loro libri e una foto con me, da mamme che si sono rivelate le mie prime fan, da insegnanti piene di passione, da una comunità unita e fortemente motivata. Me ne sono andato con la sensazione che qualcosa di molto importante mi fosse appena successo, qualcosa che mi sarei portato dentro per sempre, come una bella carezza dell’anima”.

“Ringraziamo la Dirigente Patrizia Tozi – scrive l’associazione ‘I nostri figli al centro della sQuola’ – per la fiducia che ogni giorno accorda ai genitori e per averci dato la possibilità di lavorare anche di sabato, con la scuola chiusa.”

Hanno presenziato all’evento Roberta Della Casa (ex Presidente del Municipio IV) e Stefano Rosati (ex Assessore alla Cultura del Municipio IV).