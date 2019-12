“Un Natale green all’insegna dell’educazione ambientale”

“Come ogni anno Ecoitaliasolidale si sta attivando per proporre le festività all’insegna della sostenibilità ambientale, un Natale e un Capodanno Green.

È quanto dichiara in una nota il Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti.

“Ci rivolgiamo soprattutto ai genitori ed agli educatori che attraverso esempi positivi possano veicolare principi di rispetto verso l’ambiente. Le nostre proposte partono dall’iniziativa “Difendiamo l’ecosistema giocando”, invitando a regalare per le feste

natalizie giochi e videogiochi progettati per insegnare la difesa della natura, l’ambiente e la salvaguardia degli animali che rischiano l’estinzione, ma anche altri giochi riconducibili alla responsabilità dell’uomo nei confronti di un bene primario come la salvaguardia dell’ambiente, della natura e degli animali. Mettendo al bando ogni gioco violento o composto da materiale non conforme alle leggi vigenti che in alcuni casi può risultare pericoloso o nocivo per i bambini”.

“La seconda proposta –prosegue nella nota Benvenuti- è di utilizzare per le festività natalizie alberi naturali , acquistati da venditori autorizzarti, non alberi con le radici recise e di curarli adeguatamente durante la permanenza nelle nostre abitazioni. L’albero

naturale solitamente proviene da coltivazioni dedicate e spesso situate in zone collinari o montane altrimenti destinate all’abbandono e al conseguente degrado idrogeologico”. “Evitiamo quindi –prosegue Benvenuti – di acquistare alberi di natale sintetici, magari da

venditori abusivi, alberi in plastica pericolosi per la salute provenienti in misura crescente dalla Cina con importazioni clandestine. Sono alberi finti di plastica che non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione ed il successivo trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell’ambiente. Come invitiamo a creare insieme ai bambini il Presepe, utilizzando il più possibile prodotti che si trovano in natura come il muschio, le bacche, il legno o comunque materiali di

recupero e che si possono riciclare, invece di diventare immediatamente rifiuto”.

“Per i menù, proponiamo la scelta di consumare meno carne, soprattutto quella bovina, e solo pesce da specie non sovrasfruttate, proveniente da pesca locale, quindi a “miglio zero”, tante verdure di stagione, possibilmente da agricoltura biologica, per le ricette della tradizione”.

“Infine una indicazione in tema di rifiuti, essendo le feste il periodo in cui la produzione aumenta del 30%, ed essendo il 2019 l’anno del plastic free e della sostenibilità ambientale, proponiamo -prosegue Benvenuti- di eliminare l’utilizzo di posate, piatti,

bicchieri e bottiglie in plastica, oltre ad avere cura di non incrementare lo spreco alimentare”.

“Le nostre iniziative hanno duplici aspetti -conclude Benvenuti- di sicurezza, di legalità, a difesa dell’ambiente ed a contribuire a diffondere la cultura e l’educazione ambientale soprattutto fra i giovani che sono fortemente attratti dai simboli della Festa come l’albero, il Presepe, i regali e che realmente rappresentano il futuro”.