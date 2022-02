Un nuovo  luogo di aggregazione in via Ugento al Quarticciolo

Il 5 febbraio 2022 pomeriggio in via Ugento al Quarticciolo è nato un nuovo luogo di aggregazione grazie alle associazioni del territorio Età Libera e ai fantastici ragazzi della palestra popolare.

in questo luogo si svolgeranno non soltanto attività sportive ma anche un progetto di sostegno allo studio e aiuto compiti e lo sportello informativo del comitato di quartiere.

Uno spazio quindi per rappresentare in maniera fisica lo spirito mutualistico e di solidarietà in un quartiere difficile e molto spesso facilmente quanto ingiustamente giudicato ed etichettato negativamente

Sarà un luogo di sport, ma anche per cambiare in meglio la propria vita e vincere.

Erano presenti all’inaugurazione e si sono dichiarate pronte a sostenere e sorreggere questo luogo di incontro e socializzazione del quartiere Quarticciolo le istituzioni municipali in tutte le sfaccettature, dal consigliere del V Municipio Emiliano Orlandi, agli assessori Edoardo Annucci, Maura Lostia, al Presidente Mauro Caliste.