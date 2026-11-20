Il Parco di Tor Tre Teste, della periferia est di Roma, si conferma sempre più il “parco dei poeti”. Con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 153 del 20 maggio 2026 (su parere della Commissione Consultiva di Toponomastica del 31 marzo precedente), l’amministrazione ha formalizzato nel viario cittadino il Viale Vincenzo Galli detto Cencio — il tratto che collega via Raimondo Targetti a viale Achille Serrao — rendendo omaggio a una delle voci più genuine, ironiche e prolifiche della poesia dialettale romana del Novecento.

Una scelta che crea un vero e proprio dialogo ideale tra i viali del parco, dove il nome di Galli va ad affiancarsi a quelli di altri due giganti della letteratura in dialetto: Vincenzo Scarpellino e Achille Serrao. [https://geoportale.comune.roma.it/sisto/viario/20449/dettaglio]

Dalla Tuscia al cuore di Roma: la vita

Nato a Tarquinia (in provincia di Viterbo) nel 1903, Vincenzo Galli divenne romano d’adozione fin dalla primissima infanzia, trasferendosi nella Capitale con la famiglia all’età di appena tre anni. Fu proprio tra i vicoli e le piazze dell’Urbe che il giovane “Cencio” assorbì gli umori, le cadenze e la filosofia spicciola del popolo romano. Ancora studente iniziò a comporre i primi versi in vernacolo, avviando un percorso letterario che lo avrebbe accompagnato per oltre mezzo secolo, fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1985.

Lontano dalle torri d’avorio dell’accademia, Galli ha sempre vissuto la poesia come uno strumento di contatto diretto con la gente, diventando una presenza familiare e amata nei circoli culturali romani e sulle pagine della storica stampa dialettale, a partire dal celebre foglio Rugantino.

La poetica: ironia, satira e amore per i sette colli

La cifra stilistica di Vincenzo Galli affonda le radici nella grande tradizione del sonetto romanesco di stampo belliano e trilussiano, ma se ne distacca per un tono più bonario, arguto e vicino alla cronaca quotidiana.

La sua produzione si muove su due binari principali, ben sintetizzati dai titoli stessi delle sue opere: da un lato l’osservazione pungente ma sorridente del costume — come in Sorrisi e frustate o in L’oroscopo, Li difetti e le virtù — dall’altro il bozzetto popolaresco affidato a maschere teatrali e dialogiche, prima fra tutte la celebre protagonista de Li sfoghi de la sora Cencia, attraverso cui l’autore dava voce al buon senso, alle lamentele e all’ironia della Roma di tutti i giorni.

Accanto alla satira sociale, non mancava nella sua scrittura uno sguardo affettuoso e divulgativo verso la storia e la bellezza monumentale della città. Ne è un esempio il volume Roma romanesca, turistica e panoramica (1970), concepito dall’autore come un ideale “giro completo de li sette colli fatto in un solo giorno de vena poetica”, in cui accompagnava il lettore alla scoperta dei luoghi simbolo dell’Urbe filtrati dall’arguzia popolaresca.

Anche temi storici più complessi, come il brigantaggio postunitario, o riflessioni intime e morali (Spirituarmente parlanno…) venivano affrontati con la limpidezza espressiva, il ritmo incalzante e la musicalità tipiche del dialetto di Roma.

Con l’intitolazione di questo viale, chi oggi passeggia nel parco di Tor Tre Teste non incontra soltanto una targa, ma l’invito a riscoprire un patrimonio linguistico e umano che ha saputo raccontare l’anima più autentica della Capitale.

———–

Scheda: Biobibliografia essenziale di Vincenzo Galli (“Cencio”)

1903. Nasce a Tarquinia (VT).

1906. Si trasferisce stabilmente a Roma con la famiglia, dove compie gli studi e inizia giovanissimo l’attività poetica.

1930. Esordisce in volume con la raccolta di sonetti A spizzico (Edizioni Iorio, Roma), arricchita dalla prefazione di Nino Ilari.

Anni ’50-’70. Collabora attivamente con riviste e testate della tradizione romanesca (tra cui le Edizioni Rugantino e Casandrino), affermandosi come autore di sonetti satirici, bozzetti di vita cittadina e prose rimate.

1985. Muore a Roma.

2026. Con la Delibera di Giunta Capitolina n. 153 del 20 maggio 2026, il Comune di Roma gli intitola un viale all’interno del Parco di Tor Tre Teste (Municipio V).

Opere principali:

A spizzico: sonetti romaneschi, Roma, Ed. Iorio, 1930.

Spirituarmente parlanno… in dialetto romanesco, Roma, 1969.

Macedonia romanesca: versi dialettali, Modica, Gugnali, 1969.

Roma romanesca, turistica e panoramica. Giro completo de li sette colli fatto in un solo giorno de vena poetica, Roma, Rugantino e Casandrino, 1970.

L’oroscopo, Li difetti e le virtù: sonetti romaneschi, Milano, Gastaldi, 1971.

Sorrisi e frustate. Sonetti romaneschi, Milano, Gastaldi.

Li sfoghi de la sora Cencia. Sonetti romaneschi, Roma, Edizioni Rugantino.

C’era una volta er brigantaggio, Roma, Gabrieli, 1978 (con prefazione di Vincenzo Misserville).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza