Con Pasolini: ordine eseguito. L’inchiesta definitiva sui responsabili e i moventi del più atroce crimine italiano (Ponte alle Grazie, Milano 2025, pp. 336), Simona Zecchi giunge al terzo, fondamentale capitolo di un decennale lavoro d’indagine giornalistica.

Il libro sarà presentato il 30 novembre 2026 alle ore 18 presso la libreria Arethusa in viale della Primavera 101, presente l’Autrice.

Simona Zecchi dopo aver smontato la verità giudiziaria ufficiale in Pasolini. Massacro di un poeta (2015) e aver documentato le sistematiche omissioni investigativo-istituzionali ne L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini (2020), tira ora le fila di un mosaico complesso, restituendo al delitto dell’Idroscalo la sua reale dimensione di omicidio politico.

Il cuore del volume ribadisce e consolida con nuovi elementi documentali la tesi maturata nei precedenti lavori: l’assassinio di Pier Paolo Pasolini non fu il tragico epilogo di un incontro occasionale, di carattere sessuale, finito male, bensì il risultato di un complotto lucidamente orchestrato. Un piano ideato da una struttura occulta in cui saldavano i propri interessi apparati deviati dello Stato e l’estrema destra eversiva, affidato poi, sul piano materiale, alla manovalanza della criminalità comune e a militanti neofascisti, il tutto sotto la supervisione di uomini dei servizi.

La trama nera, i servizi e la rete dei finanziamenti occulti

Uno dei meriti principali del libro risiede nella capacità di inserire la morte dello scrittore all’interno della più ampia geopolitica della strategia della tensione. Zecchi analizza minuziosamente la galassia dell’eversione nera – da Ordine Nuovo a Ordine Nero, fino ad Avanguardia Nazionale – mappandone le collusioni organiche con i due principali apparati di intelligence dell’epoca: il SID e l’Ufficio Affari Riservati del Viminale. L’inchiesta segue con rigore la pista dei soldi, portando alla luce i flussi di finanziamento che alimentavano queste sigle: risorse provenienti da settori della grande industria nazionale e dalle agenzie segrete statunitensi, filtrate attraverso ambienti oscuri della Democrazia Cristiana e della massoneria.

In questo quadro, l’autrice approfondisce un livello di potere rimasto a lungo nell’ombra, ricostruendo il ruolo giocato da alcune importanti fondazioni assistenziali legate al Vaticano – in primo luogo la Pontificia Opera di Assistenza (POA) – e le loro strette connessioni con l’ala destra della corrente dorotea della DC (soprattutto le correnti dorotea e andreottiana). Una rete di relazioni politico-finanziarie che chiama direttamente in causa figure di primo piano delle istituzioni repubblicane, a partire dall’allora più volte presidente del Consiglio Mariano Rumor, snodo cruciale degli equilibri atlantici e governativi di quegli anni.

Accanto ai vertici istituzionali, emergono le figure operative del terrorismo nero, come l’editore padovano Giovanni Ventura, personaggio emblematico con il quale, significativamente, lo stesso Pasolini intrattenne uno scambio epistolare poco prima di essere ucciso, e dal quale il giornalista d’inchiesta Pasolini cercava di ottenere informazioni utili ad ampliare la conoscenza di quel quadro di potere politico-economico che, tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta ambiva, attraverso la strategia della tensione, a modificare profondamente gli assetti costituzionali e istituzionali dell’Italia.

L’ombra di Eugenio Cefis e le pagine di Petrolio

Il libro torna con forza sul ruolo centrale di Eugenio Cefis – presidente prima dell’ENI e poi della Montedison – nella gestione occulta del potere in Italia: dal mistero dell’attentato a Enrico Mattei fino alla genesi della loggia P2. Zecchi opera un prezioso lavoro di raccordo tra la ricostruzione storica e la produzione letteraria pasoliniana, leggendo le rivelazioni dell’inchiesta in controluce rispetto alle pagine esplosive dedicate proprio a Cefis nel romanzo postumo e incompiuto Petrolio.

Le infiltrazioni culturali, il Gruppo 63 e il mito dell’«Appunto 21»

L’indagine esplora inoltre uno dei capitoli più ambigui degli anni di piombo: la strategia delle infiltrazioni. Zecchi ricostruisce come ambienti industriali conservatori e settori della DC abbiano sistematicamente inserito elementi della destra radicale all’interno del mondo culturale progressista e, soprattutto, nelle formazioni della sinistra extraparlamentare nate sul finire degli anni Sessanta. Attraverso le parabole di figure come Mario Merlino, Alberto Sartori e lo stesso Giovanni Ventura, emerge una regia occulta finalizzata a condizionare, radicalizzare e delegittimare i movimenti giovanili e operai.

Questo meccanismo di condizionamento e frizione culturale finisce per lambire – con ogni probabilità all’insaputa degli stessi protagonisti – anche l’orbita del Gruppo 63, il sodalizio d’intellettuali (Eco, Sanguineti, Giuliani, Di Marco, Balestrini, Pagliarani, ecc.) nato all’inizio degli anni Sessanta con l’ambizione di rinnovare i linguaggi della letteratura, delle arti visive e del cinema. Fin dalla sua fondazione, il Gruppo entrò in aspra polemica con Pasolini, innanzitutto sulla funzione stessa dell’arte e della scrittura: laddove Pasolini difendeva una letteratura civile, radicata nella realtà storica e nell’impegno sociale, molti esponenti del Gruppo 63 rivendicavano un’autonomia formale e una neutralità estetica rispetto ai conflitti sociali, aprendo uno scontro che, riletto alla luce delle manovre sotterranee ricostruite da Zecchi, acquista inquietanti risonanze ben oltre il piano puramente letterario.

Infine, il volume offre un contributo decisivo per fare chiarezza su uno dei più celebri depistaggi letterari e mediatici degli ultimi decenni: la vicenda del cosiddetto Appunto 21 di Petrolio. Smentendo anni di speculazioni e misteri, Zecchi smaschera la truffa ordita ai danni di Marcello Dell’Utri, dimostrando come quelle famigerate settantotto pagine – che avrebbero dovuto svelare i segreti più inconfessabili sul caso Mattei – in realtà non siano mai state scritte da Pasolini.

Pasolini: ordine eseguito si impone così non soltanto come un rigoroso saggio di controinformazione, ma come uno strumento indispensabile per comprendere la storia sotterranea della Repubblica. Un libro che – anche alla luce delle più recenti riaperture investigative sul caso – consegna al lettore un’immagine nitida e inquietante delle ragioni per cui la voce scomoda di Pasolini dovette essere messa a tacere.

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