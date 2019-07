Un passaggio pedonale maledetto

Dobbiamo segnalare l’ennesimo incidente, accaduto ieri mattina, 29 luglio 2019 sulla via Tiburtina, all’angolo con la via di San Romano.

Per fortuna, questa volta, la signora investita non è apparsa in condizioni gravi, almeno all’apparenza; anche se urlava per il forte dolore, ma era cosciente e rispondeva alle domande che le venivano fatte.

Comunque si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Ricordiamo che, sullo stesso attraversamento pedonale, l’anno scorso, fu investita un’altra signora che, purtroppo, perse la vita, dopo il ricovero in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, prima di tutti, una pattuglia della Guardia di Finanza, che passava lì per caso, successivamente un’ambulanza ed una pattuglia dei Vigili Urbani.

Alcuni cittadini solerti hanno prestato i primi soccorsi alla signora investita proteggendola anche dalla calura facendole ombra con il corpo e poi, coprendole la testa con un cappello, fornito dalla stessa investitrice, che è rimasta scioccata per l’accaduto.

Facciamo presente che, nel tratto di strada tra via di Portonaccio e via Ottoboni, sia in corsia interna che esterna, sono molto frequenti gli investimenti che vengono segnalati.

Ripetutamente, sia i cittadini che il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, di cui chi scrive è il Presidente, hanno chiesto alle Istituzioni di intervenire per evitare che ciò accada ancora

Nella foto il luogo dell’incidente e l’auto coinvolta.