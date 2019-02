Un po’ di cura, del verde, in via Bardanzellu e viale Franceschini

Lunedì 11 febbraio 2019 via Bardanzellu ha goduto di un intervento di sfalcio d’erba da parte della ditta vincitrice del “famoso” bando indetto dal Comune per 4 milioni di euro.

Anche un’altra via del quartiere Colli Aniene è stata manutenuta: viale Ettore Franceschini.

Su questa operazione è intervenuta addirittura, con la consueta enfasi, la Sindaca con un suo post su Facebook, che riportiamo di seguito.

Ogni giorno siamo al lavoro per restituire ai romani spazi verdi curati e decorosi.

Siamo intervenuti in via Battista Bardanzellu, nella zona est della città, dove è stato eseguito un intervento di taglio dell’erba che ha interessato quasi 12 mila metri quadrati di verde urbano. Sono stati rasati i prati sottostanti gli imponenti alberi al centro della via e rifilate le bordure lungo i marciapiedi. L’operazione, eseguita grazie alla gara europea da 4 milioni di euro per la manutenzione del verde orizzontale, si è conclusa con la raccolta dei materiali di risulta ed una pulizia generale dell’area.

Vorrei ricordare a tutti che questi lavori sono frutto di gare e appalti regolari, eseguite nel rispetto della legalità e non più attraverso gli affidamenti diretti ‘agli amici degli amici’ come veniva fatto in passato. Ci è voluto del tempo ma abbiamo considerato prioritario ristabilire la legalità soprattutto nel settore del verde che era stato preso di mira da Mafia Capitale. Dobbiamo essere orgogliosi di aver invertito la rotta.

Nella stessa giornata è stato eseguito un intervento con le stesse caratteristiche su un’area di altri 7.500 metri quadrati in via Ettore Franceschini, una strada limitrofa.

Riconsegniamo così ai romani più di 19 mila metri quadrati di verde godibile e manutenuto. Andiamo avanti senza paura a testa alta in difesa della legalità e nell’interesse dei cittadini.