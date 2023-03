Un pomeriggio culturale di emozioni e partecipazione a Tor Tre Teste

Sala gremita, pubblico attento, partecipe ed entusiasta. Un evento decisamente riuscito quello proposto lo scorso sabato al Centro Culturale Lepetit con lo spettacolo “Storie di Donne di Storia”, secondo appuntamento dei Pomeriggi Culturali che da svariati anni animano la primavera a Tor Tre Teste con manifestazioni sempre diversificate e di alto livello qualitativo.

Pieno merito del successo, oltre all’organizzazione affidata a L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS ed il Coro Accordi e Note, in collaborazione con il Centro Culturale Lepetit, con la preziosa direzione artistica del M° Roberto Boarini ed il coordinamento della Presidente del Coro Palmira Pasqualini, va assolutamente al Quartetto d’Arti (Daniela Di Renzo alla voce, Eleonora Giosué al violino, Roberto Boarini al violoncello, Emiliano Begni al pianoforte), che ha accompagnato il pubblico, attraverso un perfetto connubio tra musica e parole, in una narrazione suggestiva alla scoperta di figure femminili straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile con il loro vissuto.

Giovanna d’Arco, Rosa Luxemburg e Maria Montessori le donne protagoniste cui è stata data voce con testi (curati da Daniela di Renzo) e brani (arrangiati da Roberto Boarini ed Emiliano Begni) scelti con particolare attenzione e sensibilità artistica con il fine di raccontare ognuna di loro nella maniera più rappresentativa e realistica, esaltandone quella personalità, quei tratti profondamente intimi e distintivi che le hanno rese uniche. Un estratto di un progetto più ampio, che include altre incredibili figure femminili quali Alda Merini, Franca Viola, Ipazia d’Alessandria, Frida Kahlo. Dunque donne diverse, vissute in epoche diverse, con storie personali diverse ma tutte accomunate dalla volontà di agire per il bene comune e dal valore che il loro agire ha rappresentato e rappresenta per la società civile.

Il repertorio musicale, spaziando tra generi e interpreti, ha contribuito a svelare, in modo del tutto naturale e indovinato, la donna cui veniva accostato nel corso della narrazione. Ecco quindi la bellissima ballata di Leonard Cohen “Giovanna d’Arco” nella versione italiana tradotta da Fabrizio De Andrè o il travolgente canto popolare ebraico Hava Nagila; per Rosa Luxemburg il dolcissimo brano “Mokarta” dei Kunsertu e l’emozionante “Rosa di primavera”, composizione originale di Daniela Di Renzo. E per Maria Montessori la profondità di “Non insegnate i bambini” di Giorgio Gaber o la famosissima “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd in un arrangiamento del M° Boarini che ha visto il Quartetto felicemente impegnato in una esibizione a cappella.

“La cura” di Franco Battiato, in una esecuzione travolgente e commovente, ha concluso uno spettacolo interamente caratterizzato da momenti di grande emozione e che il pubblico, approfittando del momento conviviale che ne è seguito, ha calorosamente rappresentato ai musicisti.

La presenza di Cecilia Fannuzza, Assessora del V Municipio alle Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia scolastica, Verde scolastico, Trasporti scolastici, Formazione e Lavoro, Refezione scolastica e David Di Cosmo Presidente del Consiglio rappresenta un importante segnale di attenzione al territorio e di riconoscimento del costante impegno nell’organizzazione e promozione di iniziative culturali e nel valore fondamentale e benefico che la cultura offre alla nostra comunità.

Maria Mimmo