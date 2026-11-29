Presso l’Istituto Sturzo di Roma il 27 novembre 2026 si è svolto a cura dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma un pomeriggio di studio/ricordo per Franco Ferrarotti in occasione del Centenario della sua nascita.

Su conduzione del prof. emerito della Sapienza di Roma, Mario Morcellini, si sono susseguiti importanti interventi in presenza e in streeming da tutta Italia, da parte di chi l’ha conosciuto.

Dopo i saluti di Nicola Antonetti, presidente dello Sturzo, e Sonia Stefanizzi, Presidente dell’AIS, sono intervenuti Corrado Bologna (da Pisa), Paolo De Nardis e Pietro Zocconali. Sono intervenuti poi Roberto Cipriani, prof. emerito di Roma tre; la figlia di Ferrarotti, Laura (docente a Sapienza), e diversi altri testimoni della vita del grande scienziato e uomo politico (Deputato al Parlamento) scomparso nel novembre del 2024 alla veneranda età di 98 anni e mezzo; tra gli altri: Marina D’Amato, Milena Gammaitoni, Piera Mattei e Novella Novelli; gli ultimi due interventi a testimonianza del Ferrarotti poeta.

Di seguito l’intervento di Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologiche si potrà seguire anche su Youtube a questo indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=6fcu7vH9OWw

“(…) Inizio dal secondo ‘900; da ragazzo, negli anni ’70, appena iscritto a Sociologia, mi trovavo per la prima volta in Galleria Esedra, al centro di Roma, lì dov’era la sede centrale del corso di laurea in Sociologia. L’emozione mi aveva stimolato un bisogno primario e chiesi alla prima persona che incontrai dove fosse il bagno; questo mi rispose: “Lei non sa chi sono io, vero?”.

Rimasi di gelo, intuendo chi era il tizio alla quale avevo chiesto la cosa. Mi diede l’informazione giusta, e questo è stato il mio primo banalissimo contatto con il luminare Franco Ferrarotti.

Dopo la laurea in Sociologia mi iscrissi all’ALaS, Associazione Laziale di Sociologia, poi nel 1982 diverse associazioni regionali si riunirono e fu istituita l’Associazione Nazionale Sociologi ANS.

Dopo la mia iscrizione all’ANS, con i colleghi avevamo diversi contatti con i docenti di sociologia della Sapienza; porto a testimone la Vicepresidente naz.le Dr.ssa Anna Maria Coramusi, oggi presente ai lavori insieme ad alcune colleghe.

Ricordo che nel tempo il Prof. Ferrarotti intervenne a diversi convegni organizzati dall’ANS, anche in questa sede. Un giorno andai a trovarlo per invitarlo ad un convegno, nel suo ufficio in via Salaria, e rimasi stupito quando, congedandomi da lui, si alzò da dietro la scrivania per aiutarmi ad indossare il cappotto.

Quando il Prof. Ferrarotti andò in pensione dalla Sapienza, fui invitato all’evento; partecipai al suo festeggiamento a San Michele, a Roma, in quel contesto mi ricordo il saluto del prof. Gianni Statera, che si espresse grosso modo in questi termini, tra il serio e il faceto: “Finalmente ce lo siamo levato dai …”. Previsione non azzeccata, poiché il prof. Statera ci lasciò prematuramente nel 1999, e il nostro ex Deputato al Parlamento, già amico di Adriano Olivetti e Cesare Pavese, prof. Emerito alla Sapienza, 1^ Università di Roma, Franco Ferrarotti, continuò a insegnare, a scrivere libri e a lavorare come sociologo, a livello internazionale, per un’altra trentina di anni.

Nell’aprile del ’92 in occasione di un nostro evento, su mia proposta, Franco Ferrarotti venne nominato Socio Onorario ANS.

Nel maggio del ‘92 nel salone del primo piano di questo istituto, si svolse un convegno avente per tema la professione del sociologo, in occasione di quel Convegno, non me ne vogliano gli illustri docenti presenti oggi (che del resto 35 anni fa erano dei ragazzi), il periodico “L’Umanità” del 15 maggio ’92 lo definì: “Capo carismatico della categoria”.

Ferrarotti, nel 2008 venne infine dall’ANS nominato Presidente Onorario della nostra associazione.

Il 7 aprile 2016, in occasione dei suoi 90 anni, fui invitato ad una manifestazione presso l’Istituto centrale per i Beni sonori ed audiovisivi, e, con la compianta Prof.ssa Maria I. Macioti, partecipai alla sua festa di compleanno.

In seguito Ferrarotti ha continuato a partecipare ad eventi organizzati dall’ANS che presiedo dal 2004; sono stato invitato diverse volte nel suo studio di Corso Trieste e, in particolare, dato che mi muovo spesso con uno zainetto sulle spalle, venivo rifornito di sue pubblicazioni da distribuire ai miei associati in occasione di congressi e convegni.

Voglio ricordare che ho goduto di alcune performance di questo nostro padre spirituale, a Roma, nello “Spazio Gattomerlino” della dr.ssa Piera Mattei, presente ai lavori; forse l’ultima volta, l’8 gennaio 2023.

Per ultimo, ricordo che nel 2024 avevo chiesto a Ferrarotti l’onore di avere una sua introduzione alla mia ultima pubblicazione, e lui carinamente me l’ha preparata; da allora i nostri nomi sono accomunati in una mia pubblicazione e conservo il ricordo con amore e fierezza.

Grazie caro Prof. Franco Ferrarotti, importante personaggio di livello mondiale, per la benevolenza nei miei confronti e per avermi dedicato un po’ del tuo tempo prezioso.”

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