Un regalo di Natale: l’Orchestra Integrata del Terzo Tipo in concerto

Il progetto dell’Orchestra Integrata del Terzo Tipo, residente al Teatro Villa Pamphilj, portato avanti dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, in collaborazione con l’ASL Rm 1, finanziato da Roma Capitale e condotto dall’equipe composta da Paolo Pecorelli, Emanuele Bruno, Emanuela De Bellis e Federica Galletti, è giunto nel 2020 alla sua settima edizione .

Un percorso di integrazione e accessibilità alla musica, che ha visto un gruppo di utenti psichiatrici e operatori sociosanitari lavorare insieme a musicisti professionisti, per dare spazio e voce a un modo nuovo di concepire la musica.

Per celebrare questo percorso, il 28 dicembre alle ore 18, verrà trasmessa in prima assoluta in streaming sui canali social del Teatro Villa Pamphilj, la visione del concerto tenutosi il 2 dicembre 2019 al Teatro Vascello: una riproposizione dei brani più rappresentativi messi in scena nel corso di questi anni con arrangiamenti più sofisticati e complessi, inserti personali degli utenti, che mostrano il cammino percorso insieme in tutta la sua ricchezza e complessità.

Un momento significativo che segna un’ulteriore mèta di questo tragitto costellato da emozioni, significati, trasformazioni.

Attraverso l’arrangiamento, la composizione, l’improvvisazione e la produzione d’ensemble, si è passati dalla musica della tradizione italiana, alle colonne sonore, agli arrangiamenti ritmici, fino ad arrivare al tema dell’universo e dell’alieno, in passi che mescolano gli aspetti espressivi più profondi alle icone musicali che costituiscono il patrimonio di ognuno di noi.

BRANI

LIBERTANGO (Astor Piazzolla)

FIRST STEP/INTERSTELLAR (Hans Zimmer)

IL MIO CANTO LIBERO (Lucio Battisti, Mogol)

BLADE RUNNER END THEME (Vangelis)

INDAGINE (Ennio Morricone)

MA CHE FREDDO FA (Franco Migliacci, Claudio Mattone, Nada)

RAGAZZO DI STRADA (Nancie Mantz, Annette Tucker, I Corvi)

IL TEMPO DI MORIRE/MERCEDES BENZ (Lucio Battisti, Mogol/Janis Joplin)

BRUTTI SPORCHI E CATTIVI (Armando Trovajioli)

I MUSICISTI

Riccardo Albensi: legnetti, triangolo

Lisa Aron Sara: sound shapes, triangolo, voce

Anna Maria Baldini: legnetti, windchimes, voce

Flavia Bernasconi: triangolo, voce

Tiziana Bono: legnetti, triangolo, ipad, voce

Alessandra Bonopane: voce, cowbell, triangolo, glockenspiel

Patrizia Boggiani: legnetti, tamburello, cajon, voce

Emanuele Bruno: pianoforte e tastiere

Romualdo Bucciarelli: sound shapes, tamburello, voce

Valerio Carassai surdo,metallofono

Maria Carbone: legnetti, voce

Piera Cenname: legnetti, voce

Francesca Cicconi: metallofono, xilofono, tamburello, rullante, triangolo, voce

Marco Conti: clarinetto, sassofono

Silvia D’addazio: legnetti, windchimes, voce

Sabrina Costantini: sound shapes, corona, voce

Emanuela De Bellis: direzione

Sante Di Clemente: fonica

Stefano Fiocco soundshapes

Antonio Felline: legnetti, triangolo, voce

Federica Galletti: direzione

Ivan Giovannelli: voce, sound shapes,tamburello

Michela Giovanniello: sound shapes, triangolo, voce

Marino Graduato: surdo, piatti, voce

Elisa Ingenito: surdo, voce

Luca Iovine: rainstick, ipad, piatto sospeso,voce

Federico Iovino: rainstick, sonagli, ipad, voce

Marco Lucia: surdo, rullante

Anna Maria Manna: surdo, xilofono, metallofono, voce

Giulio Maschio: batteria

Francesca Nucci: voce, tamburello, metallofono

Gerardo Pilato: tamburello, sound shapes, voce

Paolo Pecorelli: basso elettrico

Fabrizio Pironi: surdo, voce

Maurizio Pizzardi: chitarra

Tiziana Rossi: legnetti, triangolo, metallofono,voce

Paola Scaccia: sound shapes, triangolo, tamburello, voce

Raul Cuervo Scebba: percussioni

Francesca Spadintessa: xilofono, tamburello, sound shapes

Amos Vigna: sassofono

IL CORO: Le Voci Del Casaletto, coro multi-stilistico dell’Associazione Culturale Tris D’Arte: Justine Bunce, Giada Colabona, Laura Di Vito, Lara Ravazzolo, Sonia Russino, Tiziana Di Gregoro, Cecilia Pronti, Serena Pesci, Carla Silli, Antonietta De Camillis, Nadia Fazio, Elisabetta Innocenzi, Tiziana Marsigliano, Marzia Mencarelli, Massimo Carpentieri, Paolo Caporaletti, Federico Bertolotti, Marcello Martorelli, Emanuele Piloni

Direzione: Sonia Russino, Marzia Mencarelli

Direzione e coordinamento equipe musicale: Paolo Pecorelli

Coordinamento Scuola Popolare Di Musica Donna Olimpia: Francesco Saverio Galtieri

Direzione e coordinamento tecnico Asl: Orietta Carletti, Francesca Spadintessa