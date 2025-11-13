Un regalo speciale per i nostri lettori. Domani, 14 novembre 2025, è una data importante per noi… e abbiamo deciso di festeggiarla insieme ai nostri lettori con un dono!

Solo per un giorno, potrete richiedere gratuitamente il PDF del romanzo “Quel 14 novembre”.

Vi basterà scrivere una mail all’indirizzo: quel14novembrebook@gmail.com

Non perdete l’occasione di immergervi nella storia di Nina, Sara e di quel giorno che ha cambiato tutto.

