Un sabato tra Centocelle e il Quarticciolo

Sabato 14 maggio 2022 in piazza dei Mirti ho partecipato all’evento Defibrillation Day organizzato da Planet Solidarietà, benemerita associazione presieduta dalla presidente Luisella Di Curzio e dal fondatore Francesco Figliomeni, con la collaborazione di un meraviglioso nucleo di volontari. Erano presenti consiglieri del V Municipio di maggioranza (il presidente del Consiglio del V David Di Cosmo, l’assessora. alla Scuola Cecilia Fannunza) e di opposizione Walter Pacifici).

Ho assistito a manovre salvavita e alla dimostrazione dell’uso del defibrillatore con una bravissima infermiera che ha mostrato e poi fatto eseguire una simulazione dell’uso di un defibrillatore ad un bambino, che dopo aver superato i primi timori ha dato prova di abilità.

Un altro bambino ha stupito tutti noi per la bravura e naturalezza (da piccolo Piero Angela) con cui ha descritto il cuore in ogni suo aspetto e completamente a memoria!

All’iniziativa ha partecipato anche l’I.C. Artemisia Gentileschi con numerosi cartelloni realizzati dagli alunni sul cuore e su come mantenerlo sano e con la presenza di alcuni alunni, dell’insegnate Francesca Branca e della dirigente Chiara Simoncini.

Illustrando il progetto “Roma Capitale europea cardioprotetta” l’avv. Francesco Figliomeni, estensore della delibera comunale 120/2018 e responsabile nazionale delle politiche sociali di F.d’I., ha ricordato che nella passata consiliatura «per ben due volte siamo riusciti a far mettere in bilancio 250.000 euro per rendere Roma una città Cardioprotetta.»

Avrei voluto continuare ad essere presente all’evento degli amici di Planet ( https://abitarearoma.it/figliomeni-fdi-vite-umane-salve-grazie-anche-alla-diffusione-della-cardioprotezione/ ), ma era in programma alle ore 11, 30 presso la biblioteca Quarticciolo presentazione della trilogia dedicata a Centocelle e incontro con l’autore, Paolo Fiori, e l’associazione CentRocelle.

Naturalmente ho preferito fare una camminata da piazza dei Mirti fino alla Biblioteca lungo le vie delle Ninfee, via delle Robinie, viale Togliatti lungo la ciclopedonale nello square centrale ombreggiato dai pini.

Confesso che ero vestito in maniera eccessivamente prudente vista la giornata caldissima, con camicia e maglioncino, e quindi lungo il cammino, mi sono venuti in mente due personaggi.Il primo, il titolare di un soprannome del mio paese (Ischitella nel Gargano) Friske a Friske (traduzione: cercando sempre il fresco… degli alberi – Dalla sua risposta ad un compaesano che voleva sapere come avesse resistito alla calura del solleone nel suo cammino da Ischitella e Rodi e ritorno). Io ovviamente oggi ho cercato di imitarlo fino a via Molfetta e in via Castellaneta 10 dov’è la Biblioteca Quarticciolo.

L’altro personaggio a cui ho pensato è il compianto amico avvocato Ubaldo Procopio, ai tempi in cui eravamo assieme nella segreteria nazionale del Sunia nazionale una cinquantina di anni fa. Ebbene lui vestiva alla stessa maniera in tutte le stagioni dell’anno e cioè in giacca e cravatta elegantemente, con un mezzo sigaro tra i denti, spesso spento. Una volta mi spiegò, a me curioso, che il suo vestito lo riparava sia dal freddo che dal caldo. E io oggi ho avuto la riprova pratica che il vestito ripara anche dal caldo eccessivo infatti non ho sudato, come temevo, mentre gli altri erano con le magliette a maniche corte.

Alla Biblioteca Quarticciolo

Strada facendo ho fotografato le insegne più curiose (un ristorante cinese, Il vizietto, Il bello delle donne) e, purtroppo, anche diverse serrande abbassate (la crisi si fa sentire mentre si prospettano tempi durissimi). Ho fotografato l’intensa attività cementificatrice, la presenza invadente di un centro commerciale, il campanile della chiesa di San Bernardo tra due tigli, un sentierino tra le case popolari del Quarticciolo.

Poi la presentazione dei tre romanzi, “storie di vita che parlano di noi, di un periodo storico che parte dalla conquista della luna, passa per gli anni ’70, la contestazione, le occupazioni, gli spari. E poi i mondiali dell’82, Pertini e Andreotti, le comitive” nel racconto dell’autore, Paolo Fiori, che narra di sé, di Centocelle e dei centocellini.

Un incontro istruttivo,

Si imparano sempre cose e storie nuove frequentando le biblioteche.

L’incontro è stato condotto da Andrea Martire dell’associazione Centrocelle che con me ha scritto nel 2019 il libro “Centocelle, l’evoluzione dell’imprenditoria locale. Uno sguardo socio-economico sugli ultimi 30 anni” ( https://abitarearoma.it/centocelle-levoluzione-dellimprenditoria-locale/

Il reportage fotografico completo