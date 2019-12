Un successo la Giornata Vincenzo Scarpellino

Ha preso avvio presso il Paese dei Balocchi sabato 30 novembre 2019 nel Parco Tor Tre Teste la celebrazione della “Giornata Vincenzo Scarpellino” in occasione del 20° anniversario della morte del poeta romanesco.

Nell’ingresso del Parco Giochi figuravano ben due targhe (realizzate e offerte da l’associazione culturale Il Foro) con due sonetti del poeta e la sua immagine e presso di esse hanno sostato i famigliari di Scarpellino (la vedova Pina, i figli Sergio e Marco e i nipoti) e gli intervenuti all’incontro cordialmente ospitato dal gestore della struttura Maurizio.

Qui, dopo l’esecuzione di un brano da parte del Coro Accordi e Note, diretto dal M° Roberto Boarini, Vincenzo Luciani ha ringraziato tutti gli intervenuti e in particolare l’on. Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina che si sta adoperando perché il l’assessorato Cultura Toponomastica del Campidoglio apponga un’altra targa sul lato di via Molfetta.

Infatti nella cerimonia di intitolazione del viale a Vincenzo Scarpellino fu installata una sola targa sul lato di via Roberto Lepetit.

Presenti all’incontro anche il consigliere municipale Christian Belluzzo e il presidente del Centro Anziani Quarticciolo Marcello Piacentini.

Dopo il saluto di Luciani e dell’on. Figliomeni, le attrici Loredana Martinez ed Elisabetta Anzuini hanno recitato con intensità e trasposto due poesie di Vincenzo Scarpellino.

L’evento si è poi trasferito presso il Centro Culturale Lepetit, introdotto da un canto del Coro Accordi e Note, diretto dal M° Roberto Boarini, che, applauditissimo, ha pure intermezzato e concluso con altri canti l’iniziativa.

Il presidente del Centro culturale e dell’associazione L’Incontro Giorgio Grillo ha ricordato e rinnovato l’impegno per una maggiore conoscenza della poesia di Scarpellino e dato l’avvio rendendo pubblico il bando alla Decima edizione del Premio di poesia e di stornelli inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”.

Vincenzo Luciani ha svolto una breve commemorazione della vita e delle opere di Scarpellino. Ha ricordato che alla sua memoria è intitolato il Centro di documentazione della poesia dialettale e che sul sito www.poetidelparco.it è pubblicato l’elenco dei 3000 testi raccolti e consultabili presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Ha ripercorso l’iter che, a seguito di una risoluzione del 21 maggio 2010 che recepiva la richiesta contenuta in una petizione di numerosi cittadini di Tor Tre Teste, ha portato la Giunta del Comune di Roma a ratificare con delibera 145 del 4 maggio 2011 l’intitolazione a Vincenzo Scarpellino di un viale all’interno del Parco Tor Tre Teste, da via Molfetta a via Roberto Lepetit, che è stata inaugurata il 3 giugno 2012.

Ora – ha concluso dobbiamo sollecitare l’installazione della targa che manca sul lato via Molfetta e chiedere alle istituzioni di onorare il poeta che ha vissuto ed operato a Tor Tre Teste.

Angelo Blasetti con il brio e la verve che lo contraddistinguono ha preso le redini della conduzione dell’evento la conduzione della serata e del reading in cui Loredana Martinez, Elisabetta Anzuini, Aurora Fratini ed Enrico Pozzi hanno recitato, tra scroscianti applausi, alcuni tra i testi più significativi del poeta romanesco. Lo stesso Blasetti ha declamato altri testi di Scarpellino.

All’iniziativa hanno preso parte anche (con un breve intervento) il presidente dell’associazione culturale Polvere di Stelle Henos Palmisano, Stefano Federico della Stanza della Cultura, il poeta ed amico di Scarpellino Gianni Salaris.

L’evento si è concluso con un rinfresco offerto dalla famiglia Scarpellino e dal Centro culturale Lepetit.

——————————————————

VINCENZO SCARPELLINO

Il poeta Vincenzo Scarpellino (Roma 1934 – 1999) collaborò col “Centro Romanesco Trilussa” e fu cofondatore dell’Istituto Dialettale Rugantino. Sue poesie furono pubblicate su “Romanità”, “Lazio ieri e oggi”, “Voce Romana”. Collaborò con l’associazione e la rivista “Periferie”.

Links

https://abitarearoma.it/il-comune-di-roma-ha-deciso-lintitolazione-di-un-viale-al-poeta-vincenzo-scarpellino/

https://abitarearoma.it/premiazione-del-concorso-di-poesia-vincenzo-scarpellino-2012-e-intitolazione-di-una-strada-al-poeta/

https://poetidelparco.it/la-premiazione-del-concorso-di-poesia-nei-dialetti-del-lazio-vincenzo-scarpellino-2012/

https://poetidelparco.it/per-vincenzo-scarpellino/

https://poetidelparco.it/vincenzo-scarpellino/

R. V.