Un annullo speciale per non dimenticare e per continuare a dire no alla violenza contro le donne. Nella sede centrale di Roma è stato installato un timbro postale dedicato al ricordo di Federica Torzullo, promosso in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’iniziativa lega un gesto quotidiano e simbolico come l’affrancatura della corrispondenza a un impegno collettivo che attraversa la città, trasformando uno spazio istituzionale e frequentato ogni giorno in un luogo di memoria e sensibilizzazione su un’emergenza sociale che continua a segnare troppe vite.

Il valore del gesto simbolico nella memoria della vittima

L’installazione del timbro commemorativo nella Capitale rinnova così il ricordo di Federica Torzullo proprio nei giorni in cui istituzioni, associazioni e cittadini ribadiscono la necessità di prevenzione, ascolto e tutela reale.

Attraverso questo segno impresso sulle lettere, la memoria della giovane diventa un richiamo costante alla responsabilità condivisa contro ogni forma di sopraffazione e violenza di genere.

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