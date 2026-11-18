Lunedì 30 novembre 2026, alle ore 18:00, la Sala Roma dell’Associazione Pugliese di Roma APS (in via Ulisse Aldrovandi 16) ospiterà la presentazione del libro Un uomo “solo” al comando. Storie, segreti e silenzi di un giovane arbitro del giornalista e scrittore pugliese Valentino Losito, pubblicato da WIP Edizioni.

Il calcio visto dalla parte del fischietto

Partendo dall’esperienza diretta di suo figlio Lorenzo sui campi di provincia, l’autore illumina le “periferie” del calcio giovanile e dilettantistico, raccontando il lato umano di una delle figure più esposte e contestate dello sport.

Attraverso aneddoti, riflessioni sul valore delle regole e storie singolari — come quelle di tre arbitri che hanno scelto la strada del sacerdozio — il volume restituisce dignità e profondità a chi ogni domenica scende in campo guidato soltanto dal senso del dovere.

L’opera è arricchita dalla prefazione dell’ex arbitro internazionale Graziano Cesari e dalla postfazione di Antonello Valentini.

Chi è l’autore

Nato a Bitonto (Bari) nel 1956, Valentino Losito è una firma storica del giornalismo pugliese e nazionale. Professionista dal 1991, ha lavorato per oltre venticinque anni nella redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, ricoprendo gli incarichi di caposervizio di politica interna e vice caporedattore centrale. Già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia (dal 2013 al 2017) e consigliere nazionale dell’Ordine, nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi libri dedicati alla memoria e alle storie del territorio, tra cui E la chiamano estate e Zitti zitti, piano piano.

L’incontro e gli ospiti

L’evento capitolino, promosso dall’Associazione Pugliese di Roma APS, si aprirà con i saluti istituzionali della presidente Irene Venturo. A dialogare con Valentino Losito ci saranno tre protagonisti del mondo del calcio e dell’informazione:

Massimo Piscedda, ex calciatore e attuale Direttore dell’area tecnica delle Rappresentative giovanili della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Antonello Valentini, già Direttore generale e Capo Ufficio stampa della FIGC, nonché autore della postfazione del libro.

Giampiero Bellardi, giornalista.

Informazioni

L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre 2026 alle ore 18:00 nella Sala Roma di via Ulisse Aldrovandi 16.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per dettagli e contatti è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Pugliese di Roma o scrivere all’indirizzo email [email protected].

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