Un venerdì tra blackout nella Metro B, cortei e corse interrotte: pendolari nel caos

Roma si è svegliata oggi in bilico tra sciopero generale, manifestazioni di piazza e blackout improvvisi.

Quella che sembrava una giornata gestibile per i pendolari si è trasformata in un percorso a ostacoli fatto di stazioni chiuse, corse interrotte e quartieri al buio.

Il caos a Termini: prima il corteo, poi il borseggiatore

All’alba il cuore della mobilità capitolina, la stazione Termini, ha iniziato a tremare. Prima la chiusura temporanea imposta dalle forze dell’ordine per consentire il passaggio del corteo nazionale.

Poi l’episodio che ha mandato nel panico i passeggeri: un borseggiatore ha approfittato della calca in banchina per derubare un viaggiatore.

La fuga nei tunnel, in direzione Battistini, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto la polizia, costretta a rallentare le corse per inseguire il ladro.

Pomeriggio di disagi: la linea B al buio

Se la mattinata era stata difficile, il pomeriggio non è stato da meno. Un problema elettrico ha paralizzato la linea B: sette stazioni chiuse, da Rebibbia a Tiburtina, con treni fermi e pendolari accalcati sulle banchine in attesa di navette sostitutive.

Le stazioni Castro Pretorio e Policlinico, pur rimaste aperte, hanno vissuto minuti surreali: passeggeri al buio, telefoni accesi per farsi luce, e un brusio crescente che raccontava meglio di mille parole l’esasperazione della città.

Le altre linee reggono, ma la città è bloccata

Mentre la linea B arrancava, le altre — A, B1 e C — hanno retto l’urto senza interruzioni. Ma fuori, in superficie, la mobilitazione pro Palestina ha paralizzato il traffico.

Code chilometriche, autobus deviati, e il suono continuo delle sirene a fare da colonna sonora a un pomeriggio convulso.

Eur al buio: tra fumo e cavi bruciati

Come se non bastasse, i disagi erano iniziati già all’alba. All’Eur, un incendio ha colpito i cavi elettrici in una galleria dei servizi di via dell’Architettura. Fumo dai tombini, quartiere senza corrente e i tecnici al lavoro per ore. Un prologo che aveva già annunciato la giornata difficile che sarebbe seguita.

