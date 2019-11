Un vero disastro gli alberi di via F. Delpino a Centocelle

Su segnalazione di Ottica Roberto il 13 novembre ci siamo recati in via Federico Delpino a Centocelle per fotografare il grosso ramo dell’albero che è franato in terra il 12 novembre 2019.

Durante il nostro sopralluogo siamo stati avvicinati da un residente che ci ha informati di aver personalmente segnalato già nel lontano 2015 lo stato di queste alberature anche perché rendono buio il marciapiede durante la notte ed aver più volte sollecitato le autorità in merito.

Inoltre come si può notare dalle foto le fronde arrivano fino alle finestre del palazzo vicino e sul terrazzo del palazzo a fianco.

I resti del ramo sono stati tagliati e poi “nastrati”, si spera non rimangano li fino a totale decomposizione.