“Una mensa di valori” al Centro Culturale Gabriella Ferri

Venerdì 30 settembre 2022 dalle 16 alle 19 presso il Centro Culturale Gabriella Ferri in via delle Cave di Pietralata, 76 si terrà l’evento “Una mensa di valori”: Elior Italia presenta il suo progetto di ristorazione per le scuole del Municipio IV e invita alunni, famiglie e insegnanti a conoscere il nuovo servizio di ristorazione scolastica. Vieni ad assaggiare i prodotti direttamente dai fornitori (prenotazione al sito https://www.eventbrite.com/e/biglietti-una-mensa-di-valori-417936939637): ci sarà anche una merenda e animazione per i più piccoli! Elior Ristorazione – Gruppo Elior è azienda leader in Italia con 10.000 collaboratori e 95 milioni di pasti serviti ogni anno. Negli anni abbiamo allargato competenze e professionalità per servire aziende piccole, medie e grandi, scuole e università, strutture

socio-sanitarie, forze armate, hotel e i settori dei trasporti. A livello internazionale, il Gruppo Elior è stato fondato nel 1991 ed è uno dei leader mondiali nella ristorazione e nei servizi per le aziende e per le scuole.

“Abbiamo creato il brand Roma Mangia Sano per proporre nella Capitale una visione evoluta dei servizi di ristorazione scolastica e condividere con genitori e tutori i princìpi cardine dell’alimentazione che proponiamo nelle nostre mense. Vogliamo attivare uno scambio consapevole e positivo tra famiglie e scuole, giovarci delle competenze e dell’esperienza degli uni e degli altri e combinarle poi con quella dei nostri esperti e dei nostri fornitori.

Selezioniamo con cura i nostri fornitori e lavoriamo insieme a loro per studiare soluzioni sempre nuove e adatte alle esigenze di bambini e ragazzi. Con i fornitori partecipiamo anche a corsi di formazione e studi con esperti dell’alimentazione, nutrizionisti e chef, collegandoci a istituti esterni e alla nostra Food Academy. Ci affidiamo alla conoscenza di esperti dietisti per proporre menu che seguono il ritmo delle stagioni e si basano sui princìpi cardine della dieta mediterranea, ispirandosi alla tradizione e al territorio.

Ci assicuriamo che i nostri chef siano informati correttamente e sappiamo compiere scelte sostenibili, per una cucina senza sprechi o emissioni inquinanti, applicando rigorosamente il protocollo sanitario-igienico HACCP. Proponiamo diete per motivi di salute, studiate per particolari patologie, allergie o intolleranze alimentari; diete legate a tradizioni culturali, etiche o religiose; con grande attenzione garantiamo ai vostri figli menu sani ed equilibrati con pietanze appetitose e di alta qualità che prediligono prodotti del mercato equo e solidale. Gli ingredienti sono selezionati e controllati, biologici e a Km zero, DOP e IGP.

Attraverso le nostre scelte educhiamo i bambini e i ragazzi delle scuole, informiamo chi si prende cura di loro a casa e impariamo noi per primi a migliorare costantemente il servizio che offriamo nella Capitale.

Per accompagnare i bambini e i ragazzi nella scoperta gastronomica abbiamo dato vita alla Mangiasano Squad, un team composto da Giulio, Amina, Bea e Tao: quattro giovanissimi personaggi che spiegheranno in modo semplice e didattico

l’importanza di una corretta alimentazione, dell’attività fisica, della sostenibilità ambientale, del rispetto delle diversità e della qualità delle materie prime.”