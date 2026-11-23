Alla Gallery Morphè al Pigneto una interessante mostra di quattro artisti (un fotografo, un pittore e due street-artist) che prende origine da un libro di una nostra collaboratrice, la giornalista Carla Guidi – Sua anche la cura della mostra con lo stesso titolo – “Città reali, città immaginarie”.

Inaugurazione: sabato 28 novembre 2026, ore 18:00. Durata della mostra: 28 novembre 2026 – 16 gennaio 2027, presso la Galleria Morphè – via Giuseppe Dalla Vedova, 14 – Roma

Ente promotore: Associazione Culturale ALETIS ETS. Artisti in mostra – MAUPAL, MAURO MOLINARI, VALTER SAMBUCINI, ALE SENSO.

Il libro

Il sottotitolo del libro è “Migrazioni e metamorfosi creative nelle società nell’Antropocene, tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione” e porta in calce autorevoli interventi, dei sociologi prof.ri Franco Ferrarotti e Pietro Zocconali, Presidente ANS, la postfazione dell’On Roberto Morassut, del Presidente Ass Etica Massimo De Simoni ed un articolo dello Storico dell’arte Giorgio Di Genova. Il libro contiene i servizi fotografici, sui vari argomenti affrontati nel libro, di Valter Sambucini, tra gli artisti oggi in mostra.

Un tema attualissimo perché nella città contemporanea, attraversata da processi di frammentazione sociale e trasformazione tecnologica, sono proprio le pratiche artistiche a rendere visibili le tensioni che tali processi producono, restituendo allo spazio urbano comune una valenza simbolica forte.

L’Arte oggi esce sempre più dal chiuso di musei e gallerie ma sembra essere ancora più necessaria per la sua capacità di simbolizzare l’indicibile, in un mondo dove le informazioni ed in particolare, le immagini, sono sempre più pervasive e soggette all’accelerazione temporale di un bombardamento estraniante, soprattutto attraverso i media digitali, che vanno a modificare non solo la percezione, ma anche la capacità attentiva, con riferimenti ad una realtà sociale sempre più “liquida”.

Una memoria in particolare che non dovrebbe essere solo un accumulo di informazioni, ma soprattutto includa la capacità di programmare ed organizzare il pensiero profondo, senza essere prigioniera del presente. La pretesa di informatizzare ed accelerare indebitamente i processi, sembra essere il risultato di una mancanza di rispetto non solo della nostra fisiologia, ma della dignità stessa della persona, ridotta ad un puro supporto globalizzato ed anonimo in funzione puramente economica.

Tutto questo si accorda purtroppo anche con la svalutazione del lavoro manuale, considerato spesso al livello di schiavitù, mentre lo sfruttamento insensato delle risorse naturali, dalle quali dipende la nostra vita e salute mentale, non tiene conto di una programmazione sensata del futuro.

Agli artisti in mostra, portatori di linguaggi diversi, è affidata questa indagine per evidenziare le trasformazioni in atto nello spazio urbano contemporaneo, attraverso la loro capacità di riconoscere le contraddizioni e concepire nuove modalità di relazione con lo spazio che abitiamo: l’architettura come dispositivo sociale, la fotografia come interrogazione del visibile, l’intervento urbano come riappropriazione dello spazio e l’immagine satirica come forma di partecipazione pubblica alla politica.

ALE SENSO (Alessandra Odoni – Bergamo 1978)

https://www.alesenso.it/

L’artista vanta una carriera relativa all’esperienza di una lunga progettazione e pratica artistica, sviluppata tra pittura, graffiti writing, installazione ed intervento ambientale. Nata nella scena urbana degli anni Novanta, la sua ricerca esplora le relazioni tra essere umano, società e natura, riconoscendo anche allo spazio abbandonato, l’essere luogo di trasformazione e potenzialità. Dai progetti Derelict Buildings agli interventi monumentali più recenti, le architetture e le tracce del passato diventano parte integrante dell’opera. La città non è più soltanto il supporto dell’intervento artistico, ma una materia viva, attraversata da memorie, stratificazioni e nuove forme di immaginazione, simbolismi, in poche parole anche opere monumentali che abitano lo spazio urbano.

In questa mostra alla Gallery Morphè, l’artista esporrà il lavoro inedito“Tra silicio e carbonio: geografie del reale e dell’immaginario” e documenti del progetto del 2014 Apartment A. realizzato a Berlino –

https://www.alesenso.it/progetto/apartment-a/

https://apartment-a-berlin.blogspot.com/p/8-mural-artworks.html

MAUPAL (Mauro Pallotta – Roma 1972)

https://www.maupal.net/

Riconosciuto street/artist romano, affronta le contraddizioni sociali e politiche della contemporaneità attraverso un linguaggio fondato sull’ironia, sulla satira e sulla memoria. Noto a livello internazionale per il Super Pope (2014) la sua pratica restituisce all’arte urbana quella funzione pubblica che ha l’immagine quando diventa strumento di partecipazione e riflessione collettiva. Per una generica indicazione di merito ci limitiamo in questa sede a segnalare che a scrivere su di lui sono stati il Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, The Guardian, The Daily Mail, The Independent, The Sun, Times, Le Monde. Lequipe, Le Figaro, Le Parisienne; Der Spiegel, El Pais, El Mundo, O Globo e molti altri ancora. Nel 2016 la rinomata rivista newyorkese ARTNET ha inserito MAUPAL nella classifica dei trenta street artist più influenti al mondo. Oggi MAUPAL collabora ad iniziative sulla Street Art sul piano nazionale ed internazionale e le sue opere sono presenti nelle gallerie e nelle fiere di tutto il mondo.

L’artista esporrà in questa mostra una installazione dal titolo “INSERT COIN” costituita da due pannelli in legno, ognuno di cm 100 di larghezza e 200 di altezza circa. Sul significato non ci sono dubbi, si allude alla metamorfosi ecologica in atto e i suoi risvolti etici ed economici …

MAURO MOLINARI (Roma 1942)

http://www.mauromolinari.it/

La sua ricerca artistica si è svolta per cicli che vanno dai registri informali degli anni ’60 alla pittura scritta ed alle geometrie modulari del ventennio successivo. Negli anni ’90 si è dedicato invece alla rielaborazione pittorica dei motivi tessili, avviando un ciclo che durerà più di 15 anni. Rielaborati come segni di scrittura, frammenti di cose e di presenze naturali, vegetali e persino araldiche, invadono superfici pittoriche, tele, carte e stoffe, persino oggetti. Infine è approdato ad un figurativo ironico dove torna centrale la figura umana, immersa in architetture urbane per un percorso socio-narrativo, denso di prospettive, che affondano in tutte quelle problematiche alle quali il postmoderno ci ha assuefatti. Il suo linguaggio figurativo, attraversato dall’ironia, interroga il rapporto tra identità individuale e organizzazione dello spazio collettivo, dove la figura umana si confronta con architetture urbane, geometrie e strutture abitative.

In questa mostra l’artista esporrà alcune opere del ciclo Condomini, dove gli edifici diventano metafora di una prossimità imposta, dove la condivisione dello spazio non coincide necessariamente con la costruzione di relazioni.

VALTER SAMBUCINI (Roma, 1953)

– www.valtersambucini.it

Dagli anni ’70 si è occupato attivamente delle emergenti tecnologie multimediali, è stato direttore responsabile della rivista Effeuno e consulente per l’automazione dei processi di post-produzione, di controllo della qualità di stampa con i maggiori stabilimenti cinematografici italiani, quali: Cinecittà, Vittori, Telecolor. Laureatosi poi in ingegneria elettronica nel 1980, negli anni ’90 ha iniziato ad occuparsi di Ambiente, presso l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). Sviluppa quindi, attraverso la fotografia, un’indagine sulle trasformazioni dell’ambiente urbano e sulle relazioni tra corpo, percezione e rappresentazione.

In questa mostra l’artista espone alcune foto tratte dal libro di cui si parla – “Città reali, città immaginarie” e tale rimane come titolo di questa sua installazione, tra fantasmi e riflessi speculari di città che hanno ingoiato gli orizzonti.

Sue ricerche fotografiche sono state inserite nel libro citato “Città reali, città immaginarie”. segnalate con un articolo dedicato nel terzo volume del saggio di Giorgio Di Genova – “Interventi ed erratiche esplorazioni sull’arte” (Gangemi editore 2021). Sua ultima pubblicazione (Il Vicolo Arte – Cesena 2026) “I FANTASMI DELL’IO” – Diventare poeta fotografando le ossessioni del Postmoderno –

La Gallery Morphè

La Gallery Morphè è uno spazio indipendente dedicato all’arte contemporanea, ai linguaggi sperimentali, alle pratiche interdisciplinari. Con particolare attenzione all’intersezione tra arte, nuove tecnologie, ricerca e cultura urbana, la galleria promuove il confronto tra generazioni, discipline e differenti modalità di produzione artistica – www.gallerymorphe.com

Contatti stampa e informazioni: Tel. +39 339 417 2815

Gallery Morphè — [email protected]

ALETIS ETS — [email protected]

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