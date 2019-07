Una poesia per Centocelle di Fernando Della Posta

La poesia che qui proponiamo, per gentile concessione dell’Autore, si è classificata seconda nella sezione “Poesia inedita” all’XI edizione del Premio Città di Chiaramonte Gulfi. Il premio ha sede a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, Sicilia. Fernando Della Posta ha ottenuto anche una menzione di merito nella sezione “Libri Editi” dello stesso premio per il suo “Voltacielo”, edito a gennaio 2019 da Oèdipus Edizioni.

Fernando Della Posta (a destra nella foto), nato nel 1984 a Pontecorvo in provincia di Frosinone, è laureato in Scienze Statistiche, vive a Roma e lavora nel settore informatico. Ha pubblicato le raccolte poetiche: L’anno, la notte, il viaggio (Edizioni Progetto Cultura, 2011), Gli aloni del vapore d’Inverno (Divinafollia Edizioni, 2015), Cronache dall’Armistizio (Onirica Edizioni, 2017), Gli anelli di Saturno (Ensemble Edizioni, 2018), Voltacielo (Oèdipus Edizioni, 2019). Con Davide Cortese, Michele Ortore, Viviana Scarinci e Michela Zanarella, è uno degli autori dell’antologia Diramazioni urbane (Edizioni Cofine 2016, a cura di Anna Maria Curci).

Centocelle

Nuova periferia non nasce un poeta

che ti canti, né un pubblico disposto

ad ascoltarti. Se prima una ferita

ti slegava dagli stemmi, oggi una frattura

ti separa dai quartieri identitari.

Penisola che un fragile istmo attacca

a un cuore morto, nel tedio domenicale

il silenzio, un vuoto senza nome avvolgono

i tuoi stradoni solitari. Nell’osteria turca

ben quattro dico quattro signore slave

onorano un pranzo festivo; due ragazzini

guance nodose, tessuti scolpiti nel teak

bevono un espresso nazional-popolare;

la stessa magrezza di mio nonno giovanotto

appare nel levantino che esce dal locale.

Una bambina indù si rassicura sul mio resto,

mi propone stuzzicadenti cinesi. Esco contando

le persone su sei dita. Sui Gerani sta piovendo sole.

Fernando Della Posta