Una rovinosa caduta in piazza dei Gerani

Caro direttore, mi chiamo Meteori Rossana, Il giorno 27/6/2019 alle ore 20 dovendo prendere il tram 12 (che non era presente in quel momento) sono passata nel marciapiedi transennato proprio per poter accedere ai capolinea. Ma chi è proposto alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi del V Municipio non ha pensato, prima di transennare l’accesso, a riparare la parte fortemente sconnessa.

“Portata al Pronto soccorso del Policlinico Casilino, da mio figlio, sono stata ricoverata con il codice giallo. 30 gg. il referto ospedaliero. E’ vergognoso che si pensi a fare via dei Castani zona pedonale fissa, che non serve a nessuno e non abbellisce Centocelle, e non si provvede a fare lavori di pubblica utilità. Forse aspettano il morto?”