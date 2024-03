Un’area verde intitolata a Marco Trani

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica “Giardino Marco Trani – Disc Jockey” in omaggio a Marco Trani, figura di primo piano della scena musicale romana degli anni ’70 e ’80, nell’area verde a lui dedicata in via Arturo Viligiardi, ad nel quartiere di Acilia Sud.

“Sono contento di dedicare la targa a Marco Trani che è stato un grandissimo artista, un Dj tra i più grandi d’Italia e del mondo. Roma è la prima città italiana che intitola un luogo pubblico a un Disc Jockey” – ha dichiarato il sindaco Gualtieri, durante la cerimonia in ricordo del d-jay scomparso nel 2013 a soli 53 anni.

