Undici alberi di ulivo al  giardino Don Cadmo Biavati

Tornano gli amici di “Alberi in periferia”, i volontari che, grazie a spettacoli teatrali e concerti da loro organizzati, raccolgono soldi che servono per piantare nuovi alberi nel V Municipio.

L’idea, nata da alcuni cittadini, è stata supportata è promossa fin dall’inizio dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini. Nei mesi scorsi sono stati raccolti i fondi e primi nuovi alberi sono stati posti, nel mese di novembre, a Parco Somaini.

Dopo il secondo evento culturale organizzato nella cornice di Festam, (il Festival dell’Ambiente promosso e finanziato dal V Municipio nel mese di dicembre), sabato prossimo si procederà con il secondo step al parco di via delle palme a Centocelle.

È stato scelto questo quartiere proprio per rispondere agli atti criminali degli scorsi mesi e a chi, a causa di questi gesti, ha sminuito o tende a ridurre un quartiere che invece è composto da tante belle realtà. Sui suoi canali social, l’Assessore alle Politiche Ambientali Pulcini afferma: “Il 1° febbraio vi aspettiamo, dalle ore 10:30, al giardino Don Cadmo Biavati per piantumare 11 piccoli alberi di ulivo. L’evento non finisce qui. Oltre ad arricchire l’area verde, gli alberi saranno adottati dai volontari che se ne prenderanno cura tramite iniziative e laboratori che coinvolgeranno la cittadinanza”.