Unità d’Italia, Garavini (IV): “Inno e Tricolore ci uniscono nel mondo”

“Auguri alle italiane e agli italiani. Centosessanta anni fa giovani generazioni provenienti da culture spesso molto diverse tra loro lottarono per unirsi in un unico sogno. Quello dell’Italia unita. Uno spirito di integrazione e confronto al quale possiamo ispirarsi ancora oggi. E che vede nel Tricolore e nell’Inno di Mameli dei segnali distintivi. Nei quali ogni italiano si riconosce. In qualsiasi luogo si trovi”.

“Anche i nostri connazionali nel mondo si identificano nella bandiera così come nell’Inno. E, ascoltando quelle note, si sentono più vicini. Si sentono a casa. Anche in questa capacità di accorciare le distanze è racchiuso il valore dei nostri simboli. Viva l’Italia unita”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente della commissione Esteri.