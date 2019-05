Uno dei nuovi centri antiviolenza sarà a Tor Tre Teste

“Vicini alle donne della nostra città. Concretamente. Un nuovo Centro Antiviolenza sorgerà nel V Municipio in un bene confiscato alla criminalità organizzata, appena preso in consegna.” Lo dichiara su facebook la Sindaca Virginia Raggi

“È il secondo bene confiscato – prosegue la Raggi – che sarà destinato a questa finalità, dopo quello preso in consegna nel mese di Aprile nel XIII Municipio. Andranno ad aggiungersi ai cinque centri già in funzione sul territorio.

Continuiamo così a portare avanti l’impegno preso con le donne di dotare ogni municipio di un centro antiviolenza, rafforzando in tutta la città attività e servizi a loro sostegno e tutela.

Rappresenta certamente un valore aggiunto il fatto che alcuni degli immobili confiscati alla malavita torneranno a rivivere per contrastare violenza e soprusi. Altri beni confiscati stanno per arrivare per essere convertiti alle esigenze della città.

Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo con impegno a questo importante obiettivo, a partire dall’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Rosalba Castiglione e dalla presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli Consigliere Capitolino M5S. Ringrazio i dipendenti dei Dipartimenti capitolini coinvolti, i Municipi, Risorse per Roma e la Polizia Locale. Tengo a ringraziare l’Agenzia per i beni confiscati per il clima di sinergia e collaborazione con cui stiamo portando avanti questa importante azione.

L’impegno dell’Amministrazione sul riutilizzo di questi beni a fini sociali e istituzionali è massimo e i risultati arrivano”.