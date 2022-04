Un’unica procedura interventi negli edifici di Roma Capitale

Approvati in Giunta capitolina il 14 aprile 2022 i progetti di fattibilità tecnico economica con interventi per un valore complessivo di oltre 7,2 milioni di euro destinati principalmente all’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta dell’installazione di nuovi ascensori e montascale negli immobili di Roma capitale.

6 milioni di euro sono finalizzati alla maggiore accessibilità degli edifici capitolini con l’abbattimento di barriere architettoniche in luoghi pubblici come, ad esempio, nelle scuole e nei municipi.

“E’ un passaggio importante per l’attivazione di un’unica procedura che riguarda gli edifici di proprietà o pertinenza di Roma Capitale: a breve saranno resi tutti più accessibili non dovendo realizzare singole gare per ciascuna opera. Maggiore semplificazione, nel nostro caso, significa migliorare la vita alle persone con disabilità e realizzare uno degli obiettivi più qualificanti del programma del Sindaco Gualtieri” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.

Con la medesima delibera di Giunta è stata approvata anche la progettazione tecnico economica alla base di un Accordo Quadro da oltre 1,2 milioni euro per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici presenti negli immobili capitolini. Anche in questo caso un’unica procedura che consentirà di operare prontamente in qualunque edificio comunale necessiti di manutenzione degli impianti presenti.