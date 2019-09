Un’unica rampa in luogo delle scale per abbattere le barriere architettoniche al Centro Lepetit

il 25 settembre 2019, il presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi in visita al Centro Anziani e Culturale Lepetit insieme con l’assessore ai Lavori Pubblici Paola Perfetti e all’architetto Conti, ha fatto il punto sull’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio in via Roberto Lepetit 86 discutendo con gli intervenuti (Centro Anziani, Comitato di quartiere Tor Tre Teste, Centro culturale, ecc.).

Sono state prese in considerazione due possibili scelte individuate. La prima, l’installazione di un servo scala, e la seconda, la realizzazione di un’unica rampa in luogo delle scale.

La scelta è ricaduta sulla rampa che, per avere la pendenza corretta, investirà anche una parte del giardino. È stato precisato che entro dicembre ci sarà la gara, mentre per la realizzazione della rampa si dovrà attendere fino a Pasqua.

Salvo imprevisti, aggiungiamo noi.

Il presidente Boccuzzi ha anche fornito informazioni sommarie sul prolungamento del 556 per il quale ha assicurato che il Municipio ha richiesto una maggiore frequenza delle corse, mentre non si è pronunciato sull’opportunità di chiedere una linea circolare di collegamento rapido tra il quartiere, la linea C, via Prenestina, viale Togliatti.